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18.05.2020 - 04:33 | | AA

Son dakika haberi: Libya'da Hafter milislerine darbe üstüne darbe

Libya ordusuna bağlı hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne son 24 saatte 5 hava harekatı gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: Libya'da Hafter milislerine darbe üstüne darbe

 

Ordu sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, başkentin 140 kilometre güneybatısındaki hava üssüne düzenlenen harekatlarda Hafter milislerine ait askeri araçlar ve mühimmatın imha edildiğini, 7 milisin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Uluslararası tanınırlığı olan Libya hükümetine bağlı ordu, 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak başkentten Tunus sınırına kadar uzanan sahil şeridinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan Vatiyye Üssü, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik açıdan büyük önem taşıyor.

Libya ordusu, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla "paralı asker ile milislerin barınağı ve sivillere yönelik hava saldırılarının merkezi durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını" bildirmişti.

Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği hava harekatlarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin milislere temin ettiği iki Rus yapımı "Pantsir" tipi hava savunma sistemi ve Çin yapımı "Wing Loong II" tipi silahlı insansız hava aracını imha ettiklerini açıklamıştı.

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