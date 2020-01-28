Son dakika haberi... Trump tek taraflı 'Yüzyılın Planı'nı açıkladı! Tepki üstüne tepki geldi

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.

Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu.

Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmedi.

Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.

Trump ayrıca, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.











Netanyahu planın detaylarını açıkladı

Daha sonra kürsüye gelen İsrail Başbakanı Netanyahu ise Trump'ın sözde Orta Doğu barış planının detaylarını aktardı.

Planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendiren Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı.

Netanyahu ayrıca, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdüreceğini de ifade etti.

Filistinli mültecilere geri dönüş hakkı yok

ABD'nin planına göre yaklaşık 6 milyonu bulan Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının olmayacağını da açıklayan Netanyahu, planın bölge barışına büyük katkı sağlayacağını savundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği plan, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği gerekçesiyle eleştiriliyor.



PAZAR GÜNÜ OYLANACAK



İsrail kabinesi, pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakını" oylayacak.



ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ'NDEN AÇIKLAMA



ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, İsrail'in istediği zaman Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" edebileceğini söyledi

Johnson ve Trump telefonda planı görüştü

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin ABD'nin İsrail ile Filistin arasında barışa yönelik önerisini ele aldığı belirtilirken, önerinin "ileriye doğru olumlu bir adım olabileceği" ifadesine yer verildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını "ciddi bir teklif" olarak niteleyerek, Filistin ve İsrail liderlerini metni "gerçek ve adil bir şekilde değerlendirmeye" çağırdı.



Birleşik Arap Emirlikleri'nden Trump'ın sözde barış planına destek

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Filistin-İsrail "barış planına" destek açıklamasında bulundu.



TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI TOPLANTISINA BAE, BAHREYN VE UMMAN BÜYÜKELÇİLERİ KATILDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlanan sözde barış planını açıkladığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın ABD Büyükelçileri de katıldı.

Başkan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile sözde barış planını açıklamak için Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

Filistin davasını ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtilen sözde barış planının ilan edildiği toplantıya çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar arasında en dikkat çeken isimler ise BAE'nin ABD Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, Bahreyn'in ABD Büyükelçisi Abdullah bin Raşid Al Halife ve Umman'ın ABD Büyükelçisi Huneyne el-Mugıyriyye oldu.

Trump'ın ardından kürsüye çıkan Başbakan Netanyahu, sözde barış planının açıklandığı toplantıya katılmalarından dolayı BAE, Bahreyn ve Umman'ın Büyükelçilerine teşekkür etti.



TRUMP TWİTTER'DAN BU HARİTALARI PAYLAŞTI



Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında öngörülen İsrail ve Filistin devletlerinin sınırlarını gösteren bir haritayı paylaştı.









Trump, basın toplantısının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Daima İsrail devleti ve Yahudi halkının yanında olacağım. Onların emniyet ve güvenliğini ve kendi tarihi vatanlarında yaşama haklarını güçlü şekilde destekliyorum. Artık barış zamanı!" ifadelerini kullanan Trump, kendi planına göre İsrail devletinin sınırlarının öngörüldüğü bir de harita paylaştı.

Mevcut işgal durumunu "meşru sınırlar" olarak kabul eden haritaya göre, İsrail toprağı olarak gösterilen bölgeler sarı renkte belirtilirken, İsrail'in işgali altındaki 15 yerleşim yeri de İsrail toprağı olarak ifade edildi.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak gösterildiği haritada, "gelecekteki Filistin devleti" ibaresiyle de başkenti Kudüs'ün doğusundaki bir bölge olarak belirlenen Filistin devletinin toprakları turkuaz renkte gösterildi.

Haritanın altında ise "Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunacağı", "Kudüs'ün güvenlik duvarının batısında (İsrail'in başkenti olarak) bölünmez olarak kalacağı" ve "İsrailli ya da Filistinli olsun hiç kimsenin yerinden edilmeyeceği" maddeleri yer aldı.







FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS: REDDEDİYORUZ



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıkladı. Abbas, sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir. Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın (Trump'ın) bu planını kabul etmesi mümkün değil" dedi.



TÜRKİYE: ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANI ÖLÜ DOĞMUŞTUR



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD’nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gaspetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz.

Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail’in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz.

Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Ortadoğu’ya barış gelemez." ifadeleri yer aldı.



TBMM Başkanı Şentop: Türkiye’nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir.

TRUMP'A TEPKİLER



Filistinli direniş örgütü Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı.



Fetih Hareketi: Filistin davasını tasfiye etme projesi olan "Yüzyılın Anlaşması"nı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız.



Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: İsrail'in tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak.



İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, Birleşmiş Milletlerin (BM) İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunu desteklediklerini bildirdi.



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde Orta Doğu barış planına ilişkin önerinin sorulara yol açtığını belirtti. Maas, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bu önerisini titiz bir şekilde inceleyeceklerini, tüm partnerlerin de bunu yapacaklarını varsaydıklarını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin danışmanı Aşina: "Filistin'de yeni bir intifada bekliyoruz"

Washington yönetiminin hazırladığı sözde barış planına Tahran'dan ilk tepki Ruhani'nin danışmanı Aşina'dan geldi.

İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığını da yürüten Aşina, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Trump'ın önerisini, "ABD ve siyonist rejim arasında bir anlaşma" olarak niteleyerek, "Bu bir barış ve refah planı değil, dayatma ve yaptırım planıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bu adımla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarını tek taraflı şekilde ihlal ettiğini vurgulayan Aşina, "(Filistin'de) yeni bir intifada bekliyoruz." ifadesini kullandı.



BM'DEN AÇIKLAMA

BM: "(ABD'nin sözde barış planı) BM'nin iki devletli çözüme yönelik pozisyonu, yıllardır Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlanmıştır"



AB'DEN AÇIKLAMA





Avrupa Birliği (AB), ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, taraflara iki devletli çözüme olan bağlılıklarını göstermeleri çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, "AB'nin planı İsrail ve Filistin halkının meşru taleplerini karşılayan iki devletli çözüme olan kararlılığını" göz önünde bulundurarak inceleyeceğini belirtti.