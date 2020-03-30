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KKTC'de, corona virÃ¼s nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. ToplantÄ±da 31 Mart'tan itibaren uygulamaya konulmak Ã¼zere 5 Nisan'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.Â KararÄ± aÃ§Ä±klayan KKTC BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kudret Ã–zersay,Â "BaÅŸarÄ±lÄ± olabilmemiz iÃ§in toplumsal bir bilinÃ§le hareket etmeliyiz. BaÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±mÄ±za da inanÄ±yorum" dedi.

YARIN BAÅžLIYOR

Ã–zersay, sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±ndan itibaren geÃ§erli olduÄŸunu belirterek, "Ã–zellikle akÅŸam saatlerinde bÃ¼tÃ¼n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz Ã§aÄŸrÄ±lara raÄŸmen gezmelere devam ediliyor.Â YarÄ±ndan baÅŸlamak Ã¼zere akÅŸam 21.00 sabah 06.00'ya kadar tam sokaÄŸa Ã§Ä±kma ilan ediyoruz. Bu karar 5 Nisan'a kadar devam edecek" dedi.

KKTC'de 69 koronavirÃ¼s tespiti yapÄ±ldÄ±, 1Â kiÅŸi de hayatÄ±nÄ± kaybetti.