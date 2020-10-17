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17.10.2020 - 15:57 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Hacıyev: Sivilleri hedef alan alçak ve korkakça bir saldırı

Son dakika haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın vurduğu Gence kentinde saldırıdan etkilenen bölgeyi inceledi, açıklamalarda bulundu.

Son dakika... Hacıyev: Sivilleri hedef alan alçak ve korkakça bir saldırı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Ermenistan'ın vurduğu Gence kentinde saldırıdan etkilenen bölgeyi inceledi. Hacıyev, açıklama yaparak "Alçakça ve korkakça bir saldırı. Tamamen sivilleri hedef alan, ağır yaralanmalarına ve hayatlarını kaybetmelerine neden olan bir saldırı. Bu bölgede askeri tesis yok, saldırının amacı sivilleri öldürmekti. Faşist bir saldırıydı. Bu barbarca kirli saldırıyı lanetlemenizi istiyoruz. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Kafkasya bölgesi içinde adaletli bir şekilde çalışmaktadır."

 

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