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12.05.2020 - 09:46 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Hastaneye canlı bombalı saldırı! Silah sesleri duyuluyor

Afganistan'da bir hastaneye giren intihar saldırganı üstündeki patlayıcıları infilak ettirdi, ardından silah sesleri duyuldu. Yerel medya, el bombalarının da kullanıldığı saldırı sırasında hastanede çok sayıda doktor ve hemşirenin bulunduğunu bildiriyor.

Son dakika... Hastaneye canlı bombalı saldırı! Silah sesleri duyuluyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir hastaneye canlı bombalı saldırı düzenlendi.

Yerel medya, üzerinde bomba bulunan bir intihar saldırganının Sınır Tanımayan Doktorlar grubuna ait hastaneye girmeyi başardığını bildiriyor.

Canlı bombanın üstündeki patlayıcıları infilak ettirmesinin ardından silah sesleri duyuldu, peşinden diğer teröristler hastane binasına girdi.

Yerel medya, bina içinde çatışmanın sürdüğünü ve az sayıda doktor ve hemşirenin hastaneden çıkarılabildiğini aktarıyor.

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