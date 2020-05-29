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29.05.2020 - 11:00 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Hindistan Çin'i geçti

Bir günde 175 ölümün eklenmesiyle can kayıpları 4 bin 711 oldu, pozitif sonuç veren 7 bin 466 test ise rekor olarak kayıtlara geçti.

Son dakika... Hindistan Çin'i geçti

Son haftalarda corona virüsün Asya kıtasındaki merkez üssü haline gelen Hindistan, hem salgın hem de sıcakla kavruluyor. Bazı bölgelerde hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı ülkede, corona virüs vakaları da patlama yaptı.

Hindistan'da ilk kez vaka artışı 7 bin sınırını aştı. Son 24 saatte pozitif çıkan 7 bin 466 vakanın eklenmesiyle, corona virüse yakalananların sayısı 165 bin 799 oldu.

Hindistan, Mayıs ayı başından bu yana sorunlar yaşadığı komşusu Çin'i ise vakaların ardından can kaybında da geçti. Ülkede Covid-19 175 can daha aldı ve ölü sayısı 4 bin 711 oldu.

Salgının ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı Çin'de ise, resmi verilere göre 4 bin 634 kişi corona virüsten öldü.

ABD'de göstericiler polis karakolunu ateşe verdiABD'de George Floyd isimli siyahi ABD?linin gözaltına alınırken öldürülmesi sonrası başlayan protestoların üçüncü gününde, göstericiler ve polis geç saatlere kadar çatıştı. Polisler binadan çıkarılırken polis karakolu ateşe verildi.
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