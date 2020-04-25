Son dakika... İki ülkede ölüm yok!

10.35 : Haftalarca salgını kontrol altında tutan ancak son günlerde ikinci bir dalgayla karşı karşıya olan Singapur'da, 618 test daha pozitif sonuç verdi.

09.55 : Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) başındaki Doktor Stephen Hahn, kurumunun ilk kez bir 'evde uygulanabilecek test kitini' onayladığını açıkladı:

"Bu test bazı şartlarda bir doktorun gözetimi altında hastaya gönderilebilecek ve hasta kendisi tükürük örneği alarak testi geri gönderecek. Ve sonuçları alacak."

FDA'nın bugüne kadar 63 testi hastalara göndermek üzere onayladığını, 400'den fazla test üreticisiyle ürünlerini onaylamak üzere çalışmaya devam ettiğini söyleyen Hahn, 4 adet antikor testinin de onaylandığını belirtti.

08.25 : Corona virüsün hızla yayılmaya devam ettiği Meksika'da, Covid-19 bir günde 152 can aldı. Ölü sayısının 1221'e ulaştığı ülkede, doğrulanmış 12 bin 872 vaka bulunuyor.





04.45 : Salgını durduran bir başka ülke Güney Kore'de yalnızca 12 vaka tespit edildi, can kaybı gerçekleşmedi.

Başkent Seul'de sigorta planlayıcısı olmak isteyenler yazılı sınava maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde girdi.

03.30 : Corona virüsün ortaya çıktığı Çin'de corona virüsten ölen yok, böylece 10 günü aşkın süredir yeni can kaybı görülmedi.

Çin'de son 24 saatte yalnızca 12 vaka belirlendi.