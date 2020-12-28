Son dakika... Irak'ta yakıt dolu tankerle saldırı: 6 ölü!

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki Diyala şehrinde yakıt dolu tankerle saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 sivilin ve tanker sürücüsünü hayatını kaybettiği ifade edildi.
Öte yandan patlamanın gerçekleştiği yolda içinde sivillerin de bulunduğu 3 aracın yandığı bildirildi. Irak güvenlik güçleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade ederken; saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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