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28.12.2020 - 20:51 | | DHA

Son dakika... Irak'ta yakıt dolu tankerle saldırı: 6 ölü!

Irak'ın Diyala şehrinde yakıt dolu tankerle düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika... Irak'ta yakıt dolu tankerle saldırı: 6 ölü!

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki Diyala şehrinde yakıt dolu tankerle saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 sivilin ve tanker sürücüsünü hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan patlamanın gerçekleştiği yolda içinde sivillerin de bulunduğu 3 aracın yandığı bildirildi. Irak güvenlik güçleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade ederken; saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk."Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışında konuşan Erdoğan, restorasyonunu tamamlayarak hizmete açtıkları müzenin Ankara'ya, Türkiye'ye, kültür ve turizme hayırlı olmasını diledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin kültür ve sanat hayatına ilave değer katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü nitelikli esere destek veriyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk."
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