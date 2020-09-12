12.09.2020 - 12:12 | | milliyet.com.tr
Son dakika... İran şampiyon güreşçiyi idam etti
Bugün asılan Navid Afkari, 2018'deki protestolarda bir güvenlik görevlisini bıçaklayıp öldürmekle suçlanıyordu.
Ayrıntılar geliyor...
ABD'yi vuran felakette 500 bin kişi evlerini terk etti!ABD'nin batı yakası eyaletlerinde en az 26 kişinin hayatına mal olan orman yangınları devam ederken, Oregon eyaletinde yetkililer, yangında çok sayıda kişinin ölmesinden endişe ettiklerini belirtti. 500 bin kişi yangın nedeniyle evlerini terk etti.