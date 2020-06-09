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09.06.2020 - 17:47 |

Son dakika: Joe Biden'dan George Floyd açıklaması: Dünyayı değiştirecek

Son dakika haberi... ABD'de Demokrat Başkan adayı Joe Biden, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un ırkçılık konusunda 'dünyayı değiştireceğini' söyledi.

Son dakika: Joe Biden'dan George Floyd açıklaması: Dünyayı değiştirecek

Houston, Teksas'ta Floyd'un ailesiyle görüşen Biden CBS haber kanalına verdiği röportajda Floyd'un ölümünün 'Amerikan tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri' olduğunu söyledi.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yarışacak olan Biden, Trump'ın Floyd hakkında haftasonu yaptığı yorumların da 'alçakla olduğunu' ifade etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; kısa bir süre önce Biden da siyahların oylarını 'çantada keklik görmekle' suçlanmış ve Trump'a oy vermeyi düşünen Afrika kökenli Amerikalıların "siyah olmadıklarını" söylemişti.

BIDEN, FLOYD AİLESİ HAKKINDA NE DEDİ?

CBS haber kanalından Norah O'Donnell'e konuşan Biden "Olağanüstü bir aile, küçük kızı da oradaydı, 'Babam dünyayı değiştirecek' diyen kızı. Ben de babasının dünyayı değiştireceğini düşünüyorum" dedi.

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