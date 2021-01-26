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26.01.2021 - 17:46 | | DHA

Son dakika... KKTC, Kovid-19 sebebiyle tam kapanmaya gidiyor!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan vaka artışı nedeniyle Girne ve Lefkoşa kentlerinde tam kapanmaya gidildi. Yüz yüze eğitim ile devlet dairelerinde çalışmaların durdurulduğunu açıklanırken, temel ihtiyaçları karşılayan işletmeler ve tedarikçilerin yasağın dışında kaldığı belirtti.

Son dakika... KKTC, Kovid-19 sebebiyle tam kapanmaya gidiyor!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koronavirüsü vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler aldı. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında Girne ve Lefkoşa kentlerinde tam kapanmaya gidildi. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersan Saner, “Girne ilçesinde 27 Ocak – 10 Şubat tarihleri arasında, Lefkoşa ilçesinde ise 27 Ocak - 3 Şubat 2021 tarihine kadar tüm faaliyetler durduruldu” dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yüz yüze eğitim ile devlet dairelerinde çalışmaların durdurulduğunu açıklayan Başbakan Saner, temel ihtiyaçları karşılayan işletmeler ve tedarikçilerin yasağın dışında kaldığını belirtti. Lefkoşa ve Girne’ye diğer ilçelerden girişlerin durdurulduğunu kaydeden Başbakan Saner, diğer bölgelerdeki sokağa çıkma yasağının da saat 20:00’a çekildiğini söyledi. Nüfusu yaklaşık 385 bin olan ülkede Kovid-19 nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.

 

Ömer Çelik: "Müsaade etmeyeceğiz"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Siyasette 'militan' tartışmalarına değinen Ömer Çelik, "Devlet hayatına ve çarkına çomak sokulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.
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