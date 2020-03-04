Son dakika... Koronavirüs dünyayı cehenneme çeviriyor! 79 ülkeye ulaştı

Çin, Güney Kore, İtalya, İran, Japonya, Fransa, Almanya, İspanya, ABD, Singapur, İsviçre, Kuvyet, İngiltere, Galler, Bahreyn, Tayland, Tayvan, Avustralya, Malezya, Kanada, Norveç, Irak, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Avusturya, Vietnam, İzlanda, Belçika, lübnan, İsrail, Umman, San Marino, Danimarka, Hırvatistan, Katar, Ekvador, Yunanistan, Hindistan, Finlandiya, Çekya, Cezayir, Pakistan, Meksika, Romanya, Portekiz, Gürcistan, rusya, Filipinler, Azerbaycan, İrlanda, Endonezya, Senegal, Estonya, Yeni Zelanda, Brezilya, Mısır, Afganistan, Litvanya, Nepal, Lüksemburg, Andorra, Suudi Arabistan, Ermenistan, Arjantin, Nijerya, Ürdün, Şili, Dominik Cumhuriyeti, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Fas, Kamboçya, Belarus, Liechtenstein, Letonya, Sri Lanka, Tunus, Polonya. Listeye her gün yeni ülkeler ekleniyor, dünya üzerinde artık 79 ülkede koronavirüs vakası tespit edilmiş durumda. Yeryüzündeki vaka sayısı 93 bini, can kaybı ise 3 bin 200'ü aştı. Şimdiye kadar 50 binden fazla insan ise iyileşti.







10.30 : İran Sanayi ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.

10.10 : Doğu Avrupa ülkesi Polonya'da ilk koronavirüs vakası kayıtlara geçti.

10.00 : İngiltere basını, Londra yönetiminin gündeme getirdiği koronavirüs önlemleriyle ülkedeki sosyal hayatın üç ay boyunca askıya alınacağını bildiriyor. Buna göre okullar ve işyerlerinde temastan kaçınılacak, dışarıda yenilecek yemekler, pub ziyaretleri ve etkinlikler duracak.

09.45 : Japonya'da lüks yolcu gemisinin de dahil edildiği yeni rakamlar duyuruldu. Buna göre, koronavirüse yakalananların sayısı 1000'i geçti. Japonya ana karasında 296 vaka belirlendi, yolcu gemisi Diamond Princess'ta ise 706 hasta var.





08.20 : Hindistan'da 15 İtalyana uygulanan koronavirüs testi pozitif çıktı, altı turistin testi ise negatif sonuç verdi.

06.55 : Kazakistan, Hazar Denizi'ndeki limanını İran ve Azeri yolcuları taşıyan gemilerin kullanımına kapattı.

05.30 : Güney Kore lideri Moon Jae-in Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a yapacağı ziyaretleri iptal etti.

04.40 : Çin'in ana karasında virüsün yayılma hızı giderek yavaşlıyor. Pekin yönetimi, 119 yeni hastanın tespit edildiğini ve 80 bin 270 vakanın tedavi edilmeye çalışıldığını duyurdu. Çin'de son 24 saatte 38 hasta daha yaşamını yitirdi, Covid-19'un ortaya çıkışından bugüne kadar 2 bin 981 ölüm gerçekleşti.

04.15 : Covid-19'un şu anda en hızlı yayıldığı ülke olan Güney Kore'de 516 yeni vaka daha belirlendi, toplam hasta sayısı 5 bin 328'e ulaştı. Güney Kore'de 32 can kaybı kayıtlara geçmiş durumda.





02.35 : ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İtalya ve Güney Kore'den ABD'ye gelen herkesin taramadan geçirilmeye başlandığını açıkladı.

00.10 : İrlanda ikinci koronavirüs vakasını doğruladı, hastanın İtalya'ya seyahat ettiği belirtiliyor.

00.00 : Dünya Bankası, koronavirüs salgınının ulaştığı kalkınmakta olan ülkelere 12 milyar dolarlık bir kaynak ayırdığını duyurdu. Acil yardım paketinde düşük maliyetli krediler, hibeler ve teknik yardım bulunuyor.

Dünya Bankası'nın hamlesi, koronavirüsün neden olduğu ekenomik yavaşlamanın, bazı ülkeleri durgunluğa sokabileceği uyarılarının ardından geldi. Yardım paketi ülkelerin kamu sağlığı kapasitelerinin iyileştirilmesini, aynı zamanda ekonomik etkisini azaltmak için özel sektörle birlikte çalışılmasını öngörüyor.

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass BBC'ye yaptığı açıklamada "Yapmaya çalıştığımız şey, hastalığın yayılmasını kısıtlamak. Önemli olan hızla hareket etmek. Yaşamları kurtarmak için hızlı olmak gerekiyor. Daha çok kaynak gerektirebilecek senaryolar gündemde. Yaklaşımımızı ve kaynaklarımızı gerektiği şekilde adapte edeceğiz" dedi.

Kuruluş, en yoksul ve risk altındaki ülkelere öncelik verileceğini ve şu ana dek 70'ten fazla ülkeyi etkileyen virüsün etkileriyle mücadele için yardım dağıtılacağını belirtti.

Yardım paketindeki paranın yarısı, Dünya Bankası'nın özel sektörle çalışan Uluslararası Finans Şirketi'nden gelecek. 12 milyar dolarlık paketin 4 milyar doları da eldeki fonlardan aktarılacak.