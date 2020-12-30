Son dakika... Koronavirüsün yeni varyantı ABD'de görüldü!

Bu, ABD'de şu ana kadar yeni mutasyonun görüldüğü ilk vaka oldu.

Polis, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bugün Colorado’da, ilk kez Birleşik Krallık'ta görülen COVID-19 varyantı B.1.1.7 vakasına rastladık" dedi.

İngiltere’de tespit edilen ‘VOC 202012/01’ adlı yüzde daha bulaşıcı yeni koronavirüs varyantının son olarak Fransa, İspanya, İsveç, Japonya, İrlanda, Lübnan, Japonya, Lübnan, Danimarka, Hollanda, Avustralya, Belçika, Singapur, İskoçya ve İtalya’ya ulaştığı açıklanmıştı.