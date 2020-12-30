30.12.2020 - 01:41 | | AA
Son dakika... Koronavirüsün yeni varyantı ABD'de görüldü!
ABD'nin Colorado Eyaleti Valisi Jared Polis, ilk olarak İngiltere'de tespit edilen oldukça bulaşıcı olan koronavirüs varyantına rastlandığını söyledi.
Bu, ABD'de şu ana kadar yeni mutasyonun görüldüğü ilk vaka oldu.
Polis, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bugün Colorado’da, ilk kez Birleşik Krallık'ta görülen COVID-19 varyantı B.1.1.7 vakasına rastladık" dedi.
İngiltere’de tespit edilen ‘VOC 202012/01’ adlı yüzde daha bulaşıcı yeni koronavirüs varyantının son olarak Fransa, İspanya, İsveç, Japonya, İrlanda, Lübnan, Japonya, Lübnan, Danimarka, Hollanda, Avustralya, Belçika, Singapur, İskoçya ve İtalya’ya ulaştığı açıklanmıştı.
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