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06.11.2020 - 00:11 | | AA

Son dakika... Kosova Cumhurbaşkanı gözaltında!

Kosova Özel Savcılığı, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'ninLahey'e getirilerek gözaltında tutulduğunu açıkladı.

Son dakika... Kosova Cumhurbaşkanı gözaltında!

Taçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine bugün görevinden istifa etmişti.

 

İtfaiye eri enkazdan çıkan altın ve ziynet eşyalarını polise teslim ettiİzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bulduğu altın ve ziynet eşyası dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" dedi.
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