Son dakika... Libya açıklarında facia! En az 74 mülteci boğularak öldü

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamaya göre en az 74 kişinin öldüğü olayda, 47 kişi sahil güvenlik ve balıkçılar tarafından kurtarılarak sahile getirildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre en az 900 mülteci geçiş yapmaya çalışırken hayatını kauybetti.

11 bin kişi de geçmeye çalışırken durdurularak Libya'ya geri getirildi.