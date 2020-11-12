12.11.2020 - 19:30 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Libya açıklarında facia! En az 74 mülteci boğularak öldü
Libya açıklarında Avrupa'ya gitmekte olan mültecileri taşıyan bir gemide meydana gelen arıza sonucu en az 74 mültecinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.
Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamaya göre en az 74 kişinin öldüğü olayda, 47 kişi sahil güvenlik ve balıkçılar tarafından kurtarılarak sahile getirildi.
Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre en az 900 mülteci geçiş yapmaya çalışırken hayatını kauybetti.
11 bin kişi de geçmeye çalışırken durdurularak Libya'ya geri getirildi.