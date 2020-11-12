MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Libya açıklarında facia! En az 74 mülteci boğularak öldü
ABONE OL
12.11.2020 - 19:30 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Libya açıklarında facia! En az 74 mülteci boğularak öldü

Libya açıklarında Avrupa'ya gitmekte olan mültecileri taşıyan bir gemide meydana gelen arıza sonucu en az 74 mültecinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Son dakika... Libya açıklarında facia! En az 74 mülteci boğularak öldü

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamaya göre en az 74 kişinin öldüğü olayda, 47 kişi sahil güvenlik ve balıkçılar tarafından kurtarılarak sahile getirildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre en az 900 mülteci geçiş yapmaya çalışırken hayatını kauybetti.

11 bin kişi de geçmeye çalışırken durdurularak Libya'ya geri getirildi.

 

 

Bebeğini kaybeden annenin feryadı kameradaAkdeniz'de İtalya'nın Lampedusa adası yakınlarında mültecileri taşıyan bot battı. Aralarında bir bebeğin de bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. Bebeğini kaybeden annenin yürek burkan feryadı ise kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Valilikler peş peşe açıkladı! Yasaklandı

Son dakika... Valilikler peş peşe açıkladı! Yasaklandı

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Yarın açılıyor

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Yarın açılıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet