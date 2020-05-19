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19.05.2020 - 11:59 | | AA

Son dakika: Libya ordusu iki beldeyi daha Hafter milislerinden kurtardı

Son dakika gelen habere göre; Libya ordusu, stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nün güneyindeki iki beldeyi daha Hafter milislerinden kurtardıklarını açıkladı.

Son dakika: Libya ordusu iki beldeyi daha Hafter milislerinden kurtardı

Libya ordusu, Vatiyye Askeri Üssü'nün güneyinde, Tunus sınırı yakınlarında yer alan iki beldeyi daha Hafter milislerinden kurtardıklarını açıkladı.

Hükümete bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ordu birliklerinin, Tunus sınırı boyunca uzanan Nalut vilayetine bağlı Bedr ve Tici beldelerinde kontrolünü yeniden sağladığını belirtti.

Açıklamada, ordu birliklerinin, halk tarafından sevinçle karşılandığı ifade edildi.

Libya'daki yerel basın, ordunun Bedr'de denetimi sağladığını aktarırken, askeri araçların beldede yayılmasına ilişkin görüntüleri servis etti.

Bedr ve Tici beldeleri, Libya ordusunun dün milislerden arındırdığı, ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nün yaklaşık 60 kilometre güneyinde yer alıyor.

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