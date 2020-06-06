06.06.2020 - 15:22 | | AA
Son dakika... Libya ordusu Vişke'de kontrolü sağladı
Gelen son dakika haberine göre Libya ordusu, Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter milislerinden kurtararak bölgede kontrolü sağladığını duyurdu.
Ağlamasından rahatsız olduğu bebeği yastıkla boğan bakıcı kameradaUkrayna'da bir kreşte görevli bakıcı, bebeğin ağlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle yastıkla boğarak ölümüne neden oldu. Bakıcının kusmadan dolayı öldü dediği olay evdeki güvenlik kamerası görüntüleriyle gün yüzüne çıktı.