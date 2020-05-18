18.05.2020 - 13:44 | | AA
Son dakika... Libya'da Hafter milisleri Karabuli'ye saldÄ±rdÄ±: 3 ölü
Gelen son dakika haberine gÃ¶re, Libya'da Hafter milislerinin baÅŸkent Trablus'un doÄŸusundaki Karabuli bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi bombardÄ±manÄ±nda Ã¼Ã§ sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â
DünyanÄ±n dört bir yanÄ±ndaki müzisyenler, Türk icadÄ± CümbüÅŸ sayesinde bir araya geldiDünyanÄ±n dört bir yanÄ±ndan müzisyenler, 19 MayÄ±s Gençlik ve Spor BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla Türk icadÄ± CümbüÅŸ sayesinde bir araya geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1930 yÄ±lÄ±nda "Bu çalgÄ± hangi Meclise girse, etrafÄ±na eÄŸlence ve neÅŸe saçar. AdÄ± CümbüÅŸ olsun" diyerek adÄ±nÄ± koyduÄŸu, Cumhuriyetin ilk yÄ±llarÄ±nda icat edilip, önce yurt sonra da dünya çapÄ±nda kabul gören CümbüÅŸ, dünyanÄ±n dört bir yanÄ±nda müzisyeni bir araya getirdi. ÇalÄ±ÅŸma CümbüÅŸ üretiminin dünyadaki tek patent hakkÄ±na sahip olan Zeynel Abidin CümbüÅŸ firmasÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±.