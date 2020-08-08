MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika! Lübnan'a destek ziyareti! 'Kardeşliğimiz daha da pekişecek'
ABONE OL
08.08.2020 - 17:11 |

Son dakika! Lübnan'a destek ziyareti! 'Kardeşliğimiz daha da pekişecek'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut Limanı civarında toplanan halka seslendi. Fuat Oktay, Lübnan halkına destek mesajı verirken Bakan Çavuşoğlu, "Ben Türkmen'im diyen tüm soydaşlarımızı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Lübnan'a destek ziyareti! 'Kardeşliğimiz daha da pekişecek'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların tekrar inşası konusunda Türkiye'nin sonuna kadar yardıma hazır olduğunu, Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları: 

Buradaki patlama bizin derinden etkiledi. Yaralarınızı sarmak için buradayız. Her türlü destek için yanınızdayız. Patlama bizi de yaraladı, yaraları saracağız. Kardeşliğimiz daha da pekişecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Lübnan'a yardım eli! Türkiye açık çek verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başiarı:

Ben Türkmen'im diyen tüm soydaşlarımızı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beyrut’taki patlamanın ardından gözler Mersin Limanı’na çevrildi! Açıklandı

 

 

 

Nişan ve düğün törenleri mercek altındaKorona virüs önlemleri kapsamında nişan ve düğün yerleri mercek altına alındı. Ülke genelinde hafta sonu boyunca düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara’da,bir düğün salonu denetimine katıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gülistan Doku'dan 217'nci günde de iz yok

Gülistan Doku'dan 217'nci günde de iz yok

Milyonlara güzel haber! Erken emeklilik...

Milyonlara güzel haber! Erken emeklilik...

Okullarda yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı!

Okullarda yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı!

Dağ tepe Miraç'ı arıyorlar

Dağ tepe Miraç'ı arıyorlar

Sıradaki Haber