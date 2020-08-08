08.08.2020 - 17:11 |
Son dakika! Lübnan'a destek ziyareti! 'Kardeşliğimiz daha da pekişecek'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut Limanı civarında toplanan halka seslendi. Fuat Oktay, Lübnan halkına destek mesajı verirken Bakan Çavuşoğlu, "Ben Türkmen'im diyen tüm soydaşlarımızı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların tekrar inşası konusunda Türkiye'nin sonuna kadar yardıma hazır olduğunu, Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:
Buradaki patlama bizin derinden etkiledi. Yaralarınızı sarmak için buradayız. Her türlü destek için yanınızdayız. Patlama bizi de yaraladı, yaraları saracağız. Kardeşliğimiz daha da pekişecek.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başiarı:
Ben Türkmen'im diyen tüm soydaşlarımızı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz.
Nişan ve düğün törenleri mercek altındaKorona virüs önlemleri kapsamında nişan ve düğün yerleri mercek altına alındı. Ülke genelinde hafta sonu boyunca düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara’da,bir düğün salonu denetimine katıldı.