31.03.2020 - 12:42 |
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile görüştü.
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Sadi Konuk Hastanesi çalışanlarından vatandaşlara çağrıBakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip korona virüse karşı vatandaşlara seslendi. Salgın nedeniyle yoğun mesai harcayan çalışanlar, hastalık riskinden korunmak için 14 kuralı sıralayarak, vatandaşlardan uymalarını istedi.