13.09.2020 - 14:09 |
Son dakika: Miçotakis'ten Türkiye mesajı!
Son dakika haberine göre, Selanik'te "Helexpo Forum" kapsamında konuşma yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye diyalog mesajı geldi.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye diyalog mesajı geldi. Selanik'te "Helexpo Forum" kapsamında yaptığı konuşmada Miçotakis, '2016'daki koşullarda yeniden görüşebiliriz. Sorunu çözmenin tek yolu diyalog' dedi.
"Erdoğan'la görüşür müsünüz?" sorusuna yanıt veren Miçotakis, 'Görüşürüm, görüşmek görüşmemekten daha iyidir' açıklamasını yaptı.