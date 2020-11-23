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23.11.2020 - 10:26 |

Son dakika: Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı!

Son dakika haberine göre, ilaç şirketi AstraZenaca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen corona virüs aşının üçüncü aşama klinik verilerine göre yüzde 70 koruma sağladığı duyuruldu.

Son dakika: Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı!

İngiliz ilaç şirketi AstraZenaca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen ve iki doz halinde uygulanan AZD1222 adlı aşının ortalama yüzde 70 oranında etkili olduğunu duyurdu. AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada, uygulanan dozlardan birinin yüzde 90'dan fazla koruma sağladığı ifade edildi.

3 MİLYAR DOZ ÜRETİLECEK

Şirket tarafından yapılan açıklamada, aşının önemli bir yan etkiye neden olmadığı ve tüm etnik köken ve yaş gruplarında etkili olduğu duyuruldu. Bununla birlikte 2021 yılının sonuna kadar 3 milyar doz aşının üretilmesi için çalışamalara hızlı bir şekilde başlanacağı belirtildi.

DİĞER AŞILAR YÜZDE 95 ETKİLİ

AstraZeneca'nın ABD'li ve Alman rakipleri Pfizer/BionTech'ten geçen hafta yapılan açıklamada, geliştirilen aşının yüzde 95'ten fazla etkili olduğu duyurulmuştu. Bir diğer ABD şirket Moderna'nın aşısının ara sonuçlarında yüzde 94,5 etkili olduğı görülmüştü.

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