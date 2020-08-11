Son dakika... Putin duyurdu! İlk koronavirüs aşısı tescil edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce deneyleri tamamlandığı açıklanan koronavirüs aşısının tescil edildiğini resmen duyurdu.

Rus liderin verdiği bilgiye göre, Covid-19'a karşı Moskova'da geliştirilen aşı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Putin, kısa süre içinde aşının üretimine başlamayı umut ettiğini söyledi.

Aşının gerekli tüm testlerden geçtiğini belirten Putin, kızlarından birinin de aşı olduğunu kaydetti.