Son dakika... Putin'e hastane gezdiren doktor corona virüs çıktı!

Dünya genelinde corona virüse yakalananların sayısı 800 bini geçti, can kayıpları ise 40 bine yaklaştı. Yeryüzünde neredeyse her saniye bir insana bulaşan Covid-19 salgınındaki tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

19.10: İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi



18.49: Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de ilk yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

18.49: Yunanistan'da kamplarda kalan sığınmacılar arasında ilk yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

17.40 : İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ve iki general, karantinaya girdi.

İsrail ordusu, 10 gün önce gerçekleşen bir toplantıya katılan bir askeri yetkilinin corona virüse yakalanması üzerine söz konusu karantina kararının alındığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Kochavi ve generallere kısa sürede test yapılacak.

17.10 : Afrika ülkesi Moritanya'da corona virüsten ilk ölüm gerçekleşti. Moritanya asıllı bir Fransız hasta, başkent Novakşot'ta karantinada tutulduğu otelden hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti.

Yapılan otopside, hastanın Covid-19 taşıdığı belirlendi.

17.05 : Corona virüs salgınına dair tüm verileri online harita üzerinde gösteren John Hopkins Üniversitesi, ABD'de son 24 saatte 657 insanın yaşamını yitirdiğini bildiriyor. Açık ara bir şekilde dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de, can kayıpları 3 bin 170'e çıktı.

Vakalar ise 21 bin 555 artışla 164 bin 610'a ulaştı. En çok vakanın kayıtlara geçtiği kent ise, 67 binle New York.

16.45 : İngiltere'de son 24 saat içinde corona virüs nedeniyle 393 kişi hayatını kaybetti. Bu ülkenin, salgının başında bu yana bir günde kaydettiği en fazla can kaybı oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 1801'e ulaştığı İngiltere'de, kurbanların 19 ve 98 yaşları arasında olduğunu bildiriyor.

16.30 : Rusya lideri Vladimir Putin'in önceki hafta ziyaret ettiği hastanenin başhekimi Denis Protsenko, corona virüse yakalandı.

Kommunarka hastanesini Putin'e gezdiren doktorun test sonuçları, bugün açıklandı.





Kremlin, Rusya liderinin her gün corona virüs testine girdiğini ve her şeyin yolunda olduğunu bildirdi.

Putin ve Dr. Protsenko'nun hiçbir koruyucu kıyafet olmadan sohbet ettiği görüntüler, televizyonlarda yayınlanmıştı.







16.10 : Angers kentinde maske üreten bir fabrikayı ziyaret eden Fransa lideri Emmanuel Macron, ülkede hızlı tüketim nedeniyle maske sorunu yaşandığını söyledi.

Haftalık maske ihtiyacının 4 milyondan 40 milyona çıktığını belirten Macron, salgından önce stokta 140 milyon maske bulunduğu bilgisini paylaştı: "Covid-19 ortaya çıkmadan önce milyarlarca ve milyarlarca maskeyi stoklamanın gereği yoktu."

Üretimin ivedilikle hızlandırılacağını ve haftalık 10 milyon maske imal edileceğini bildiren Macron, haftalık 40 milyonu bulan ihtiyacı karşılamak için Çin'den 1 milyardan fazla sipariş verildiğini aktardı.

Fransa'da çok sayıda doktor ve hemşire, hastanelerdeki ekipman yetersizliği nedeniyle corona virüse yakalanmış durumda.



Emmanuel Macron, Angers'teki maske fabrikasını gezdi.





16.00 : BBC, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin ABD yaptırımlarına rağmen İran'a tıbbi malzemeler gönderdiğini bildiriyor. Mart ayı başında Avrupalı ülkeler İran'a 5 milyon dolarlık laboratuvar test ekipmanları, koruyucu elbiseler ve eldivenler gönderebileceklerini duyurmuştu.

15.05 : Avrupa'nın birçok ülkesinde corona virüsten korunmak için tecrit ve gönüllü karantina uygulanırken, yalnızca İsveç'te hayat normale yakın seyrediyordu.

Stockholm yönetimi, bugün ulusal test kampanyası ilan etti. 10 milyon nüfuslu ülke, bugüne kadar 36 bin kişiye corona virüs testi uygulamıştı.

80 milyon nüfuslu Almanya ise, haftada 500 bin insanı teste sokuyor.

15.00 : Hollanda'da bir günde 175 can kaybı gerçekleşti, bu sayı şimdiye kadarki en yüksek ölüm oldu.

Toplam 1039 insanın öldüğü Avrupa ülkesinde vakalar da 845 artışla 12 bin 595 oldu.



14.55 : Yunanistan'ın kuzeyindeki Selanik'te, kentin sembolü Beyaz Kule belediye işçileri tarafından kapatılıyor.

Yunanistan, şimdiye kadar salgından en az etkilendiği gözlenen ülkelerin arasında yer almaya devam ediyor. Geçen hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, tüm bakan ve milletvekillerinin maaşlarının yarısını bağışlamasını istedi.

Yunanistan'da şimdiye kadar 1212 vaka belirlendi, 46 hasta Covid-19'dan yaşamını yitirdi.

AFRİKA'DA VİRÜSÜN ULAŞMADIĞI BEŞ ÜLKE KALDI

14.45 : Botsvana'dan sonra bir başka Afrika ülkesi Sierra Leone'de de ilk corona virüs vakası kayıtlara geçti. 37 yaşındaki erkek hastanın, 16 Mart tarihinde Fransa'ya seyahat ettiği bildiriliyor.

Salgının Botsvana ve Sierra Leone'ye ulaşmasıyla Afrika'da corona virüs görülmeyen ülkeler şöyle: Lesotho, Comoros, Güney Sudan, Burundi ile Sao Tome ve Principe.

13.45 : Avrupa'da corona virüse karşı neredeyse hiçbir önlem almayan ve futbol maçlarını oynatmaya devam eden Belarus'ta, Covid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti.

Belarus'ta bugüne kadar 152 vaka kayıtlara geçti.

13.30 : İsviçre'de corona virüs vakaları 601 artışla 16 bin 176 oldu. Can kayıpları ise 373 olarak açıklandı.





YENİ DOĞAN BEBEKTE CORONA VİRÜS ÇIKTI

12.45 : İran'da son 24 saatte 141 hasta yaşamını yitirdi, ölü sayısı 2 bin 898'e yükseldi. 3 bin 111 testin daha pozitif sonuç vermesiyle hasta sayısının 44 bin 606'ya çıktığı İran'da, 3 bin 703 hastanın durumu kritik.

İran'ın Meşhed kentinde yeni doğan bir bebekte corona virüs tespit edildi. Yetkililer, bebeği Covid-19 hastası olduğundan şüphelenilen bir annenin dünyaya getirdiğini belirtiyor.

Tedavi altında tutulan bebek, 900 gram olarak doğdu. Dr. Ahmed Şah Ferhat, "Bebek, dünyaya geldikten sonra ilk 24 saat içinde solunum güçlüğü yaşadı. Şu an destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor" dedi.

İSPANYA'DA KORKULAN OLUYOR

12.40 : İspanya'da can kayıpları 849 artışla 8 bin 189'a ulaştı. İspanya'daki vakalar ise 9 bin 222 artışla rekor kırdı ve 94 bin 417'yi buldu.

12.20 : Rusya'daki corona virüs vakaları bir günde 500 artışla 2 bin 337'ye fırladı.

11.45 : Almanya, corona virüs kaynaklı olarak kaydedilen son verilere göre, Pazartesi gününden bu yana 4 bin 615 yeni vaka, 128 can kaybı yaşandı.

Reuters haber ajansının Robert Koch Enstitüsü'ne dayanarak aktardığı veriler sonucu, ülkede toplam vaka sayısı 61 bin 913'e, can kaybı ise 583'e ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin yaptığı izlemeye göre ise vaka sayısı 66 bin 885, can kaybı sayısı 645.





11.20 : Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin eski devlet başkanı Jacques Joaquim Yhombi-Opango, corona virüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Paris'te tedavi gördüğü hastanede ölen eski devlet başkanı 81 yaşındaydı.

Yhombi-Opango'nun, Covid 19 hastalığına yakalanmadan önce, sağlık sorunları olduğu açıklandı.

81 yaşında ölen siyasetçi, 1977 - 79 yıllarında arasında Kongo'nun devlet başkanlığı görevini yapmıştı.

11.10 : İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, corona virüs kısıtlamalarının 8 Nisan'a uzatıldığını açıkladı. Ruhani, kuralları ihlal eden hastaların cezaya tabi tutulacağını da söyledi.

İran'da 25 Mart'tan bu yana şehirler arası seyahat yasak.

10.40 : Bir başka Afrika ülkesi Botsvana'da ilk corona virüs vakaları tespit edildi. Sağlık Bakanlığı,testleri pozitif çıkanlardan ikisinin Tayland, birinin ise İngiltere'ye seyahat ettiğini bildiriyor.

Salgının Botsvana'ya ulaşmasıyla Afrika'da corona virüs görülmeyen ülkeler şöyle: Lesotho, Comoros, Sierra Leone, Güney Sudan, Burundi ile Sao Tome ve Principe.

10.00 : Afrika ülkesi Tanzanya'da corona virüsten ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu, 49 yaşındaki Tanzanyalı erkek hastanın hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

Tanzanya'da doğrulanmış 19 vaka bulunuyor.

09.40 : Beyaz Saray'daki her corona virüs basın toplantısı olaylı geçen ABD lideri Donald Trump, bu kez baltayı taşa vurdu.

Gazetecilerden Güney Kore'nin ABD'den test sayısında neden iyi olduğunu sormalarını isteyen Trump, cevabı yine kendisi verdi: "Güney Kore'nin herkesten daha iyi olduğunu biliyorum."





Bu kez muhabirlere Güney Kore'nin başkenti Seul'un ne kadar büyük olduğunu soran ABD lideri, bir kez daha yanıtladı: "38 milyon insan, bizim şehirlerimizin hiçbiri bu kadar büyük değil."

Gerçek ise şöyle: Güney Kore'nin başkentinde yalnızca 9,7 milyon insan yaşıyor. Seul bölgesinde ise 25 milyon nüfus bulunuyor. Güney Kore'de toplam 51 milyon insan var.

Peki Trump'ın telaffuz ettiği 38 milyon rakamı nereden geliyor? BBC, yanlışlığın kaynağının Wikipedia'daki bir bilgi olduğunu bildiriyor.

Ancak Wikipedia'daki 38 m. rakamı, Seul'un nüfusunu değil deniz seviyesinden yüksekliğini gösteriyor.

İSPANYA AB'Yİ YARDIMA ÇAĞIRDI





08.50 : Avrupa'da İtalya'dan sonra corona virüsün en fazla etkilediği ülke olan İspanya, Avrupa Birliği'nden daha fazla dayanışma beklediğini açıkladı. İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya, Covid-19'la savaşmak için AB'nin çok daha büyük bir bütçeye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

07.45 : Kral Maha Vajiralongkorn'un haremiyle birlikte lüks bir otelde karantinaya çekildiği yönünde haberlerin geldiği Tayland'da, bir günde 127 vaka daha teşhis edildi. Corona virüsün 1651 kişiye bulaştığı ülkede can kaybı 10.

04.40 : Can kayıpları ve vakaların artış gösterdiği Meksika, acil durum ilan etti. Vakaların 97 artışla 1094'e çıktığı Meksika'da şimdiye kadar 28 insan hayatını kaybetti.



KARANTİNAYI İHLAL EDENE HAPİS

04.10 : Tıpkı Çin gibi corona virüsün yayılmasını durduran Güney Kore ise, bir günde 128 testin pozitif sonuç verdiğini bildiriyor. Güney Kore'de halihazırda 9 bin 786 Covid-19 hastası var.

Seul yönetimi, karantina kurallarına uymayanları bir yıl hapisle cezalandırıyor. Hapse girmek istemeyenler ise, 10 milyon Kore wonu yani 8 bin 200 ABD doları ödemek zorunda.





03.35 : Covid-19'un ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı Çin, son 24 saatte 48 yeni vaka açıkladı. Corona virüs bulaştığı tespit edilenlerin tümü, yurt dışı bağantılı.

02.40 : Vakaların 647'ye ulaştığı Yeni Zelanda'da corona virüse karşı alınan acil durum kararı bir hafta daha uzatıldı.

00.55 : Vatikan'da ilk kez bir kardinale yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 66 yaşındaki Roma Psikopos Vekili Angelo De Donatis, Covid-19 belirtileri göstermesinin ardından hastaneye yatırıldı.

Kardinal De Donatis'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kardinal De Donatis 2017'de Papa tarafgından göreve atanmıştı.

Kardinalin yakın dönemde Papa Francesco'yla temas edip etmediği net değil.

Papa geçen Cumartesi günü, ne kendisinde ne de yakın danışmanlarında testin pozitif çıkmadığını söylemişti.





TRUMP YİNE KAVGA ETTİ

00.15 : Günlük basın toplantılarına devam eden ABD Başkanı Donald Trump, beş dakikada corona virüs testi yapabilen kiti televizyonların canlı yayınında gösterdi ve Nisan ayının çok zorlu geçeceği mesajını verdi.

Trump, "Önümüzdeki 30 gün zorlu bir dönem olacak ve bu çok önemli 30 güne elimizdeki her şeyi koyuyoruz. Kurallara sıkı sıkıya uyarsak, bir milyondan fazla Amerikalı'nın yaşamını kurtarabiliriz. Bu kararlar virüsün ve zaferimizin kaderini belirleyecek" dedi.

ABD çapında 1 milyonu aşkın insanın corona virüs testinden geçirildiğini ilan eden Trump, 'Evde kalın' talimatı verilip verilmeyeceği sorusunu yanıtladı: "Bunu yönetimimdeki yetkililer ile konuştuk. Ancak bunu yapmak çok sert olur ve biz de yapmak istemiyoruz. Böyle bir karara varırsak haberiniz olur ama şu anda çok olası durmuyor."





ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) N95 koruyucu maskelerini dezenfekte ederek yeniden kullanımına olanak tanıyan bir cihazı onayladığını belirten Donald Trump, "Bu cihazların her biri, günde 120 bine kadar maskeyi dezenfekte edebiliyor. Böylece her maske 20 kere yeniden kullanılabilir" bilgisini paylaştı.

ABD lideri, daha önce canlı yayında tartıştığı CNN Muhabiri Jim Acosta ile yeniden kapıştı. Acosta'nın 'Virüsün kontrol altında olduğu' ve 'Yakında gideceği' gibi açıklamalarını hatırlatması üzerine Trump, yine çileden çıktı:

"Ben ülkeyi sakin tutmaya çalışıyorum. Kimsenin panik olmasını istemiyorum. Senin gibi insanlar ve CNN gibileri, böyle (halkı paniğe sürükleyecek) şeyler söylüyor. Bu yüzden de artık kimse CNN'i dinlemek istemiyor. Böyle sinsi ve rahatsız edici bir soru yerine, normal ve gerçek bir soru sorabilirdin."