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26.03.2020 - 13:11 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Rusya savaş gemileri dünyayı karıştırdı

İngiltere donanması, Manş Denizi ve Kuzey Denizi'nde daha önce görülmemiş şekilde hareket eden yedi Rus savaş gemisinin izlendiğini açıkladı.

Son dakika... Rusya savaş gemileri dünyayı karıştırdı

İngiliz donanması, Manş Denizi ve Kuzey Denizi'ndeki Rus savaş gemisi hareketliliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Donanmadan yapılan açıklamada, "Daha önce görülmemiş şekilde hareket halinde oldukları belirlenen yedi savaş gemisi izleniyor" denildi.

 
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