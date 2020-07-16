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16.07.2020 - 12:28 | | AA

Son dakika... Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 753 bine yaklaştı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Rusya'da yeni tip coronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 752 bin 797’ye, ölü sayısı 11 bin 937’ye çıktı.

Son dakika... Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 753 bine yaklaştı!

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan  açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 428 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiylevaka sayısı 752 bin 797’ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 167 artarak 11 bin 937’ye, iyileşen  sayısı 8 bin 443 artarak 531 bin 692’ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak  kalmaya devam etti. Yeni vakaların yüzde 24,1’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da nisandan bu yana en düşük günlük vaka gerçekleşti.  Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 531 artarak 231 bin 801’e, ölü sayısı 24  artarak 4 bin 258’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan  açıklamada, son 24 saatte 298 bin test yapıldığı ve toplam test sayısının 24  milyonu geçtiği kaydedildi.

MOSKOVA’DA DİLEYENE ÜCRETSİZ KOVİD-19 TESTİ

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, bugünden  itibaren Moskova’da isteyen vatandaşların ücretsiz olarak Kovid-19 testi  yaptırabileceğini bildirdi.

Rakova, “Bugünden itibaren vatandaşlar için Kovid-19 testi yapılacak  merkezler açıldı. Moskova halkı için hizmetleri mümkün olduğunca elverişli hale  getirdik. Kolaylıkla test yapılabilmesi için şehirde yetişkinler için 162,  çocuklar için 45 yer oluşturduk.” ifadelerini kullandı.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs  kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren  tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş,  kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran  itibarıyla kaldırılmıştı.

 

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