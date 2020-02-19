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HaberlerDünya Haberleri Son dakika! Rusya'dan üst üste İdlib açıklaması
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19.02.2020 - 13:09 |

Son dakika! Rusya'dan üst üste İdlib açıklaması

Rusya' Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye ile süren İdlib görüşmeleriyle ilgili olarak flaş açıklamalarda bulundu. Lavrov "Suriye konusunda Türkiye ile anlaşmaya varılamadı" dedi. Lavrov'un ardından Kremlin'den gelen açıklamada ise "İdlib'de tansiyonun yükselmemesi için görüşmeler sürecek. Türkiye'nin İdlib'de Suriye hükümet güçlerine yönelik bir askeri operasyonu, en kötü senaryo olacaktır." ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısında "İdlib'e operasyon an meselesi" demişti.

Son dakika! Rusya'dan üst üste İdlib açıklaması

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