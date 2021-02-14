Son dakika: Salgın durumu ilan edildi, vakalar artıyor! Koronavirüs bitmeden...

Gine'de 4 kişinin Ebola nedeniyle yaşamını yitirdiği duyurulmuştu. Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Ocak sonunda bir hemşirenin Ebola yüzünden yaşamını yitirdiği, hemşirenin cenaze törenine katılan 8 kişide hastalığın semptomlarının görüldüğü belirtilmişti. Bu kişilerden 3'ü yaşamını yitirirken, diğerleri de hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, temaslı kişileri tespit etmeye çalışırken ve acil toplantı düzenlenecek. Ebola'nın 2016'dan bu yana ilk kez ülkede ölüme yol açtığı aktarılırken, AFP'nin son dakika haberine göre, Gine Sağlık Şefi Ebola salgınını 'salgın durumu' olarak nitelendirdi ve yedi vaka doğrulandı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ HAREKETE GEÇTİ

Dünya Sağlık Örgütü de, panik yaratan salgın nedeniyle acil yardım planı hazırlığında olduğunu duyurdu.

BİR ÜLKE DAHA ALARMA GEÇTİ





Öte yandan bir ülke daha alarma geçti. Eyalet Sağlık Bakanı Eugene Nzanzu Salita Pazar günü yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 7 Şubat'ta virüsün yeniden ortaya çıktığını duyurduğu Kuzey Kivu eyaletinde dördüncü bir Ebola vakasını doğruladı.

EBOLA AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN HAYATINA MAL OLDU

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.