Son dakika... Savaş ilan ettiler! 72 ülke...

Çin, Güney Kore, İtalya, İran, Japonya, Fransa, Almanya, İspanya, Singapur, ABD, Kuveyt, Bahreyn, Tayland, İsviçre, Tayvan, Birleşik Krallık, Avustralya, Malezya, Kanada, Irak, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Avusturya, Vietnam, İsveç, Lübnan, İsrail, İzlanda, Belçika, San Marino, Katar, Hırvatistan, Yunanistan, Ekvador, Umman, Finlandiya, Cezayir, Pakistan, Meksika, Hindistan, Çekya, Danimarka, Gürcistan, Filipinler, Rusya, Romanya, Azerbaycan, Endonezya, Brezilya, Portekiz, Mısır, Afganistan, Nepal, Litvanya, Kamboçya, Andorra, Suudi Arabistan, İrlanda, Nijerya, Senegal, Ermenistan, Dominik Cumhuriyeti, Estonya, Kuzey Makedonya, Fas, Lüksemburg, Belarus, Yeni Zelanda, Ukrayna ve Letonya. Bu uzun liste, şu an koronavirüsün dünya üzerinde yayıldığı 72 ülke.

12.55 : İran'da 23 milletvekilinde koronavirüs bulundu. Can kaybı 77'ye çıkarken, vaka sayısı 2336'yı buldu. Tahran yönetimi, son 24 saatte 11 kişinin daha öldüğünü aktarıyor.

12.05 : Almanya'da vaka sayısı 188'e çıktı. Son 24 saatte 31 kişiye daha Covid-19 bulaştığı tespit edildi.

12.00 : Ukrayna'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkenin batısındaki Chernivtsi kentinde bir hastanede karantina altına alınan erkeğin, İtalya'ya seyahat ettiği açıklandı.

11.50 : Japonya'da Oita ve Yokohama vilayetlerinde ilk koronavirüs vakaları ortaya çıktı. Başkent Tokyo yakınlarındaki Yokohoma'da bir genç kadında koronavirüs belirlendi. Genç kadının büyük annesine daha önce yapılan testin pozitif çıktığı belirtiliyor.





11.35 : Çin'in başkenti Pekin'e Güney Kore, Japonya, İran ve İtalya'dan gelenler 14 gün karantina altında tutulacak.

11.20 : Daha önce 600 yeni vakayı duyuran Güney Kore, 374 kişiye daha koronavirüs bulaştığını ilan etti. Böylece, yaklaşık 1000 kişilik artışla vaka sayısı 5 bin 186'ya çıktı.

11.00 : Dünyada vaka sayısı çoktan 9 bini, ölümler ise 3 bini aşmış durumda. Covid-19, Güney Kore, İran ve İtalya gibi ülkelerde daha hızlı yayılıyor. Çin'in açıkladığı 125 yeni vaka, altı haftanın en düşüğü olarak kayıtlara geçti.

10.55 : Çin'de koronavirüsten bir doktor daha yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Dr. Mei Zhongming'in koronavirüs konusunda dünyayı ilk kez uyaran Dr. Li Wenliang'la aynı hastanede çalıştığı bildiriliyor.





10.35 : BBC Seul muhabiri Laura Bicker, 125 bin insanın testten geçirildiği ve yalnızca dün 16 bin 260 bin testin tamamlandığı Güney Kore'de, virüsün ülkeye yayılmasına yol açan Shincheonji Kilisesi tarikatıyla ilgili yeni gelişmeler olduğunu bildiriyor.

Tarikatın iki üyesinin virüsün merkez üssü Wuhan'ı ziyaret ettiğini belirten Bicker, söz konusu kişilerden birinin virüsü kapmış halde Güney Kore'ye döndüğünü aktarıyor.

KUZEY KORE'DEN AYRILDILAR

10.10 : Kuzey Kore, ülkedeki diplomatların ayrılmasına nihayet izin verdi. Başkent Pyongyang'dan havalanan bir özel uçak, Rusya'nın en ucundaki Vladivostok kentine diplomatlar ve uluslararası kuruluşların çalışanlarıyla birlikte indi.

Kuzey Kore'de 30 gün karantinaya alınan diplomatlar 1 Mart itibariyle serbest kalmıştı.





10.05 : Avustralya'da virüs korkusuyla insanlar süpermarketlere hücum etmiş durumda. Sosyal medyada bomboş rafların fotoğrafları paylaşılıyor. Özellikle ıslak mendil ve tuvalet kağıdı rafları tamamen boş.

10.00 : Bir günde 600 yeni hastanın belirlendiği Güney Kore'de hükümet koronavirüse karşı savaş ilan etti. Güney Kore'deki kabine toplantısında tüm siyasetçiler maskeliydi.

Kızılhaç'ın Twitter hesabından paylaşılan mesaj, çok konuşuluyor: "Birkaç günlük mücadeleden sonra bir süreliğine oturabildim. Lütfen virüse karşı savaşan sağlık çalışanlarına destek verin."





PAPA TESTE GİRDİ

09.25 : Kameralar önünde burnunu silen ve bazı programlarını iptal eden Papa Francesco'ya koronavirüs testi uygulandı. Testin negatif çıktığı belirtiliyor.

05.10 : Hong Kong yöneticisi Carrie Lam, virüsün merkez üssü Wuhan'dan 533 Hong Kong'lunun uçaklarla kente getirileceğini ve iki hafta karantinada tutulacağını açıkladı.

04.40 : Pakistan'da beşinci koronavirüs vakası tespit edildi.

04.15 : Çin'den sonra en çok vakanın görüldüğü Güney Kore'de 600 insana daha koronavirüs bulaştığı belirlendi. Vaka sayısının 4 bin 812'ye çıktığı ülkede üç yeni can kaybıyla hayatını kaybedenlerin sayısı da 34'e ulaştı.





FAS'TA İLK VAKA

03.10 : Covid-19'un dünyaya yayıldığı Çin'den son rakamlar: Ana karada 125 yeni vakayla birlikte 80 bin 151'e çıktı. Son 24 saatte 31 kişi daha öldü, böylece salgının başından bu yana 2 bin 943 can kaybı gerçekleşmiş oldu.

01.35 : ABD Başkanı Trump'ın koronavirüsle mücadelede özel olarak görevlendirdiği yardımcısı Mike Pence, son ölümlere rağmen riskin halen düşük olduğunu savundu.

00.30 : Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi Zhang Jun, koronavirüs salgınına rağmen ülkesinin 2020 ekonomi hedeflerini yakalayacağını belirtti.

00.10 : ABD Başkanı Donald Trump, henüz ülke çapında bir acil durum ilan etmeyi düşünmediğini söyledi.

00.05 : Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Casablanca'daki bir hastanede tedavi altına alınan erkek hastanın İtalya'ya seyahat ettiği öğrenildi.

00.00 : Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yeryüzünün koronavirüs salgınında daha önce görülmemiş bir durum yaşadığını ilan etmesi, paniğin zirveye çıkmasına yol açtı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Virüsü geriletebiliriz. Şimdi harekete geçmekten başka bir çaremiz yok" dedi.