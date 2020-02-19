Son dakika... Serrac duyurdu! Tümü askıya alındı

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le BM himayesinde yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi tüm müzakereleri askıya aldıklarını duyurdu.

Libya’daki El-Ahrar televizyonuna konuşan Serrac, Hafter milislerinin ateşkese yönelik devam eden ihlalleri nedeniyle Cenevre’de BM himayesinde gerçekleşen iki taraftan da 5'er temsilcinin katıldığı 5 5 askeri müzakerelerin yanı sıra "ekonomik ve siyasi diğer görüşmeleri de askıya aldıklarını" söyledi.

Hafter milisleri dün başkent Trablus’un ticari limanına iki ayrı roketli saldırı düzenlemiş bu saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetmiş 5 kişi yaralanmıştı.

BM’nin Libya’ya ilişkin sunduğu ve Berlin Konferansı’na katılan ülkelerin desteklediği çözüm haritasında, kalıcı ateşkesi sağlamak için iki taraftan 5'er temsilcinin katıldığı 5 5 askeri görüşmeler, ekonomik müzakereler ve siyasi görüşmeler olmak üzere karşıt tarafları bir araya getirecek üç ayrı yol haritası ortaya konmuştu.

UMH, gece yarısından sonra yaptığı açıklamayla, Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5 5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımı askıya almıştı.