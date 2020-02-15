Son dakika... Suudi savaş uçağı düştü

Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyonun desteğini alan merkezi hükümetle İran'ın arkasında durduğu Husilerin yıllardır çarpıştığı iç savaş ülkesi Yemen'de, bir son dakika gelişmesi var.

Koalisyon, bir savaş uçağının Yemen'in El Cavf vilayetinde düştüğünü açıkladı.

Uçağın vurulup vurulmadığı henüz bilinmiyor.