Son dakika: Trump-Biden dünyanın gözü önünde son kez çarpıştı! Canlı yayında bomba sözler...

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerine günler kala Başkan Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden arasındaki son canlı yayın tartışması, NBC sunucusu Kristen Welker'ın moderatörlüğünde Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki Belmont Üniversitesi'nde gerçekleşti.

Yayında adaylara, Corona virüsü salgınıyla mücadele, ırkçılık sorunu,iklim değişikliği, ulusal güvenlik ve liderlik konularında sorular yöneltildi.

Programın moderatörlüğünü NBC News kanalında Kristen Welker yaptı.

KORONAVİRÜS SALGINI

Trump, açıklamasında "Koronavirüs salgınından ölüm oranı düştü. Koronavirüs için hazır bir aşımız var ve ordu yakında dağıtacak" ifadelerini kullandı.

"ABD'de şu ana kadar koronavirüsten 220 bin ölü var ve günde 70 binden fazla vaka görülüyor" diyen Biden, "Başkan Trump'ın henüz koronavirüs salgınına karşı herhangi bir planı yok. Trump'ın salgına yaklaşımı trajik" dedi.

Trump, "2.2 milyon insanın ölmesini önlemek için dünyanın en büyük ekonomisini kapattık" diyerek "Koronavirüsü yenmeye çok yakınız" diye kaydetti. Trump, 'damardan çamaşır suyu alma söyleminin şaka olduğunu' belirtti.

ABD Başkanı, "Ülkemizi açma sürecindeyiz, koronavirüsten çok şey öğrendik ve erken harekete geçtik" dedi.

Biden, "Trump, koronavirüs krizinin başlangıcında Çin Devlet Başkanı'nı övdü" diyerek, "Başkan Trump, koronavirüsle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini söylüyor, ancak olan şey ölmeyi öğrenmemiz" ifadelerini kullandı.

"Koronavirüsün yayılması başından beri Çin'in hatası" diyen Trump, "Koronavirüse yakalandım ve ondan çok şey öğrendim. Ülkeyi açmalı ve bu krizden kurtulmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

New York'un 'hayalet şehir' haline geldiğini kaydeden Trump, "İnsanlar ekonomik durgunluk nedeniyle burayı terk ediyor" vurgusunu yaptı.

RUSYA'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR

Seçimlere müdahale etmeye çalışan yabancı ülkelerin olduğunu belirten Biden, "Seçimlere müdahale eden herhangi bir ülke bedelini öder" dedi.

"Kimse Rusya'ya benim kadar sert davranmadı" ifadelerini kullanan Trump, Biden'nın 'Rusya'dan büyük paralar aldığını' iddia etti.

Biden, "Rusya, Afganistan'daki askerlerimizi hedef almaya çalışırken Trump'ın Putin'e karşı neden hiçbir şey yapmadığını bilmiyorum" diye konuştu.

'VERGİ BEYANI' POLEMİĞİ

ABD Başkanı Trump, "Vergi beyannamelerimi açıklamak istiyorum, zaten milyonlarca dolar gelir vergisini peşin ödedim" dedi.

Biden ise, Trump'ın vergi beyannamelerini yayınlayacağını 4 yıldır söylediğini kaydederek, "Kaçmayı bırakmalı ve derhal açıklamalı" yorumunu yaptı.

Trump, "Çin'deki banka hesabım 2013'te açıldı ancak 2015'te başkanlığa aday olmamdan önce kapatıldı" bilgisini verdi.

KUZEY KORE İLE MÜZAKERELER

ABD Başkanı Trump, 'Obama ile Beyaz Saray'da görüştüğümüzde, 'Kuzey Kore en büyük düşmanımız, gerçek bir savaş olacak' dedi' ifadelerini kullandı.

Trump, 'Kuzey Kore ile savaşta değiliz. Diğer ülkelerin liderleriyle iyi ilişkiler kurmak iyi bir şey' derken Biden, 'Bu, esasında Avrupa'yı işgal etmeden önce Hitler ile iyi bir ilişkimiz olduğunu söylemek gibi bir şey' değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore konusunda Biden, "Kuzey Kore lideri ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını kabul etmesi şartıyla görüşeceğim" dedi.

SAĞLIK SİSTEMİ

Biden, 'Özel sigorta şirketlerini kapatmayacağız ve kronik hastalıklardan muzdarip kişilerin korunmasını sağlayacağız. İnsanların uygun fiyatlı bir sağlık hizmeti alma hakkı var ve Trump sağlık hizmetleri konusunda hiçbir şey yapmadı' diye kaydetti.

Trump, 'Ben seçilirsem borsa patlayacak; ama Biden kazanırsa borsa çökecek' yorumunda bulunarak 'Asgari ücreti yükseltmek istiyorum; ama küçük işletme sahiplerine zarar verecek şekilde değil' bilgisini verdi.

Biden, 'Trump yönetimi göçmenleri çocuklarından ayırdı ve bunu yapan kaçakçılar değildi' dedi.

ABD'DEKİ IRKÇILIK SORUNU

Irkçılık konusunda Trump, 'Abraham Lincoln dışında kimse Afro-Amerikan topluma benim yönetimimin sunduklarını sunmadı' dedi. Trump, 'Başkanlık yarışına Obama ve Biden'ın ülkeyi yönetme konusundaki kötü performansı nedeniyle girdim' ifadelerini kullandı.

Biden, 'Trump, Meksikalılardan kurtulacağını ve Müslümanların ABD'ye girmesini yasaklayacağını söyledi' değerlendirmesini yaptı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSU

Küresel iklim değişikliğine ilişkin Trump, 'Karbon emisyonlarında en iyi, en düşük rakama sahibiz ve bu Obama'nın her zaman önemsediğini fark ettiğim büyük bir standart. Bu yönetimde son 35 yılda sahip olduğumuz en iyi karbon emisyon rakamlarına sahibiz' bilgisini paylaştı.

Trump, 'Paris İklim Anlaşması yüzünden milyonlarca işi feda etmeyeceğim ve işleri mahvetmeden harika bir iş çıkardık' dedi.

Biden, Paris İklim Anlaşması'na geri döneceklerini belirterek 2025 yılına kadar karbon emisyonlarının sıfır olduğu noktaya ulaşmak için başka sektörlere yönelmeye ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Biden, son olarak 'Bana oy veren ve vermeyen tüm Amerikalıların başkanı olacağım' ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ NOTLAR

Corona virüsünün gölgesinde yapılacak seçimlerde Başkan'ın virüse yakalanması ve 3 gece tedbiren hastanede kalması nedeniyle adaylar arasında yapılması planlanan ikinci tartışma programı iptal edilmişti. Bunun üzerine iki aday aynı gün farklı TV kanallarında programlara katılarak adaylıklarıyla ilgili sorulara yanıt vermişti.

Florida Üniversitesi tarafından yürütülen ABD Seçim Projesi’ne göre ABD’de Corona salgını nedeniyle ilginin arttığı erken oy kullanma işleminde şimdiye kadar yaklaşık 47 milyon 500 bin oy kullanıldı. Bunun, 2016 seçimlerinde kullanılan erken oyların yaklaşık 8 katı olduğu belirtiliyor. 2016’da toplamda yaklaşık 47 milyon 200 bin oy erken kullanılmıştı. Bazı eyaletler salgın nedeniyle sandık başında uzun kuyruk beklemek istemeyen seçmenler için erken oy kullanma kapasitesini arttırmıştı.

Trump ve Biden Eylül ayında ilk kez karşı karşıya geldikleri 90 dakikalık TV tartışmasında sık sık birbirlerini sözlerini kesmişti. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın sık sık Demokrat aday Biden’ın konuşması sırasında arasına girmesi eleştirilere neden olmuş ve yayın bugüne kadarki en kötü başkanlık tartışması olarak değerlendirilmişti.

Bu kez benzer bir durumun yaşanmaması için iki adayın yayın esnasında konuşma süreleri dışında mikrofonları kapalı. Adaylar moderatör tarafından kendilerine yöneltilen sorulara 2 dakika içerisinde yanıt verecek. Konuşan aday dışındaki kişinin mikrofonu kapalı olacağı için birbirlerinin sözünü kesme şansları yok. ABD Başkanı Donald Trump, mikrofonların kapalı olması uygulamasından hoşlanmadığını dile getirdi.