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12.03.2020 - 04:11 |

Son dakika... Trump duyurdu: Avrupa'dan ABD'ye seyahatler durduruldu

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıkladı

Son dakika... Trump duyurdu: Avrupa'dan ABD'ye seyahatler durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verdi:

- En üst düzeyde sağlık tedbirleri aldık. Virüsün yayıldığı ülkelere seyahat kısıtlaması getirdik.

- Gençler virüsü kapsa bile iyileşmeleri mümkün.Virüsle mücadelede sağlık sigortasında bürokrasiyi azalttık. Mecbur kalmadıkça kalabalık yerlere gidilmemesi uyarısında bulunuyoruz

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