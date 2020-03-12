Son dakika... Trump duyurdu: Avrupa'dan ABD'ye seyahatler durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verdi:



- En üst düzeyde sağlık tedbirleri aldık. Virüsün yayıldığı ülkelere seyahat kısıtlaması getirdik.



- Gençler virüsü kapsa bile iyileşmeleri mümkün.Virüsle mücadelede sağlık sigortasında bürokrasiyi azalttık. Mecbur kalmadıkça kalabalık yerlere gidilmemesi uyarısında bulunuyoruz