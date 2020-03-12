12.03.2020 - 04:11 |
Son dakika... Trump duyurdu: Avrupa'dan ABD'ye seyahatler durduruldu
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verdi:
- En üst düzeyde sağlık tedbirleri aldık. Virüsün yayıldığı ülkelere seyahat kısıtlaması getirdik.
- Gençler virüsü kapsa bile iyileşmeleri mümkün.Virüsle mücadelede sağlık sigortasında bürokrasiyi azalttık. Mecbur kalmadıkça kalabalık yerlere gidilmemesi uyarısında bulunuyoruz