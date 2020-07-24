Son dakika... Trump: Erdoğan, Putin ve Şi zehir gibi...

Koronavirüs salgınıyla iyice köşeye sıkışan ve anketlerde hayli geride görünen ABD lideri Donald Trump, favori televizyon kanalı Fox News'de rakibi Joe Biden'ı topa tuttu.

77 yaşındaki Biden'ın akıl sağlığını diline dolayan Trump, Demokrat adayın tıpkı kendisi gibi bazı testlere girmesi gerektiğini savundu.

Kendisi de 74 yaşında olan Trump, muhatap olduğu liderlerin keskin zekaya zahip olduğunu söyledi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan keskin zekalı, Rusya lideri Vladimir Putin öyle, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping öyle. Uğraştığınız muhataplar arasında kafası zehir gibi çalışmayan kimse yok."

3 Kasım Tarihinde gerçekleşecek ABD'nin tarihi seçimine, dört aydan kısa bir süre kaldı. Halihazırdaki Başkan Donald Trump, anketlerde 1o puanı aşkın bir oranla geride görünüyor.

Koronavirüse yakalananların 4 milyonu geçtiği, can kaybının 150 bine yaklaştığı ABD'de, Trump salgını başlangıçta hafife almıştı. Beyaz Saray'daki basın brifinglerine yeniden başlayan Trump, durumun daha da kötüye gideceğini ilk kez kabul etti.

Trump, son olarak başkanlık seçimleri nedeniyle Florida eyaletinin Jacksonville şehrinde yapılması planlanan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayı'nı Covid-19 vakalarının artması nedeniyle iptal etti.