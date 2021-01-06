06.01.2021 - 02:00 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Trump, sekiz Çin uygulamasıyla işlem yapmayı yasakladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ant Group'tan Alipay de dahil olmak üzere sekiz Çin yazılım uygulamasıyla işlem yapmayı yasaklayan bir idari emir imzaladığı bildirildi.
Üst düzey bir hükümet yetkilisinin Reuters'a aktardığına göre, bu adım, Başkan seçilen Joe Biden bu ay göreve gelmeden önce Pekin ile gerginliğin artmasını yol açacak
Bu emir, Ticaret Departmanı'na direktif kapsamında hangi işlemlerin yasaklanacağını tanımlanması görevini veriyor.
Yetkili, bu hareketin, büyük kullanıcı tabanına ve hassas verilere erişimi olan Çin yazılım uygulamalarının Amerikalılara yönelik oluşturduğu tehdidi azaltmayı amaçladığını söyledi.