Son dakika... Trump, sekiz Çin uygulamasıyla işlem yapmayı yasakladı

Üst düzey bir hükümet yetkilisinin Reuters'a aktardığına göre, bu adım, Başkan seçilen Joe Biden bu ay göreve gelmeden önce Pekin ile gerginliğin artmasını yol açacak

Bu emir, Ticaret Departmanı'na direktif kapsamında hangi işlemlerin yasaklanacağını tanımlanması görevini veriyor.

Yetkili, bu hareketin, büyük kullanıcı tabanına ve hassas verilere erişimi olan Çin yazılım uygulamalarının Amerikalılara yönelik oluşturduğu tehdidi azaltmayı amaçladığını söyledi.