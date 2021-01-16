Son dakika... Trump son kurşununu sıkıyor! Alternatif veda...

Donald Trump'ın Joe Biden'ın göreve başlayacağı sabah askeri bir üste veda töreni düzenlemeyi planladığı belirtiliyor.

Görev süresinin sonuna gelen Trump, başkanlık makamından Andrews Askeri Üssü'ndeki etkinlikle ayrılmak ve ardından son kez Air Force One'a binerek Florida'da kendisine ait Mar-a-Lago tesislerine uçmak istiyor.

USA Today'e konuşan yetkililer, törende bir sancak muhafızının ve hatta 21 pare top atışının olabileceğini söyledi.

New York Times da söz konusu etkinlikte kırmızı halıyla bir askeri bandonun da yer alabileceğini aktardı.

Çarşamba günü eşi görülmemiş şekilde hakkında ikinci kez azil süreci onaylanan Trump'ın, yemin töreninin yapılacağı gün erken saatlerde Beyaz Saray'dan son kez ayrılması bekleniyor.

Trump, 1860'lardan bu yana halefinin göreve başlama törenini hiçe sayan ilk başkan olacak ancak Başkan Yardımcısı Mike Pence etkinliğe katılmayı umduğunu söyledi.

Geleneksel olarak, görevden ayrılan başkan, Kongre Binası'ndaki yemin töreninden önce Beyaz Saray'da yeni başkan ve onun ailesiyle bir araya geliyordu.

Başkan Yardımcısı'nın, kendi halefi Kamala Harris'i tebrik etmek ve yardım önermek için aradığı da belirtildi.

Federal hükümetin, Joe Biden ve First Lady Jill Biden taşınmadan önce, bir dizi Kovid enfeksiyonu görülen Beyaz Saray'da derinlemesine temizlik için 500 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 735 bin TL) harcayacağı da ifade edildi.

Kongre'de yaşanan kargaşanın ardından Temsilciler Meclisi tarafından "ayaklanmayı kışkırtma" suçlamasıyla azli kabul edilen Trump, görevden ayrılmasının ardından Senato tarafından yargılanacak.

Trump yanlısı güruhun parlamenterlerin Biden'ın zaferini onaylamasını engellemeye çalıştığı ayaklanmada, bir Kongre polisiyle, kolluk kuvvetleri tarafından vurulan San Diegolu bir kadın da dahil olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Polis ve FBI şiddet olaylarının ardından bir dizi tutuklama yaparken, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre Binası'nın güvenliğinin gözden geçirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe