Son dakika... Trump tetikledi! Çin ateş püskürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın günlük corona virüs bilgilendirme toplantısında kurduğu "Çin salgından kasten sorumluysa bunun sonuçları olur" cümlesi, deprem etkisi yarattı.

Bir gazetecinin "Çin bunu bilerek yaydıysa bunun Pekin için sonuçları olur mu?" sorusu üzerine ABD lideri şunları söyledi:

"İlişkilerimiz çok iyi gidiyordu. Bir anda bu ortaya çıktı. Çok ciddi bir değişim bu. Çin'e kızmalı mıyız diye sorarsanız cevabım gayet gür bir sesle 'evet' olurdu. Ama bu duruma göre değişir. Bir hata sonucu mı bu salgın kontrollerinden çıktı yoksa bunu kasten mi yaptılar?... Daha en başlarda biz yardım teklif ettik. Ama bizi istemediler. Bence utandılar, çok kötü bir şeylerin olduğunu biliyorlardı."

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, daha önce virüsün dünyaya nasıl yayıldığı konusunda bir incelemenin devam ettiğini duyurmuştu.

Washington'dan gelen suçlamalara Çin bir kez daha yanıt verdi.

Corona virüs salgınının başladığı Wuhan kentinde yer alan P4 Viroloji Enstütüsü Başkanı Yuan Zhiming, "Bunlar imkansız ABD teorileri. Virüsün bizden yayılmış olması olasılığı yok" dedi.

Çinli bilim insanları, virüsün büyük olasılıkla Vuhan'daki bir vahşi hayvan pazarından yayıldığını savunuyor.

Neredeyse bir ayda 738 bin corona virüs vakasının belirlendiği ABD'de, Trump yönetimi Wuhan'daki yüksek güvenlikli laboratuvarla ilgili iddiaları gündemde tutuyor.

Başkan Trump, daha önce Twitter mesajında Çin'in corona virüs ölümlerini 'düşük gösterdiğini' ima etmiş, "Aslında ölü sayısı ABD'dekinden çok. ABD, Çin'in yanına bile yaklaşamaz" demişti. Trump, son basın toplantısında da Pekin yönetiminin açıkladığı sayılarla ilgili şüpheleri olduğunu söyledi.

ABD, vakalarla birlikte 39 bini geçen ölümlerle de dünyada ilk sırada. Çin ise hafta içinde can kaybı istatistiklerini revize etti ve ölü sayısı 4 bin 632 oldu.

Kaynak: BBC Türkçe