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14.07.2020 - 22:48 | | AA

Son dakika... Trump yönetimi geri adım attı! İptal edildi...

Gelen son dakika haberlerine göre; ABD'de Donald Trump yönetiminin, sonbaharda tamamen online eğitim yapacak üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik kararı iptal edildi.

Son dakika... Trump yönetimi geri adım attı! İptal edildi...

 

Trump yönetiminin, sonbahar döneminde tamamen online eğitime geçecek üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik ya yüz yüze eğitim veren başka bir üniversiteye geçme ya da ülkeyi terk etme şartını getiren kararına karşı başlatılan hukuk mücadelesinin ardından, yönetimden geri adım geldi.

Yönetimin yeni adımını, söz konusu kararına ilişkin Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsünün (MIT) açtığı dava ile ilgilenen Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs duyurdu.

Bugün başlayan ilk duruşmanın açılışında konuşan Burroughs, ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Biriminin (ICE) ilgili kararı iptal edeceğini duyurdu.

Trump yönetiminin "yabancı öğrenci" kararı

ICE, 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okumaya hak kazanan öğrencilere yeni vize verilmeyeceğini belirtmiş, ABD'de bulunan öğrencilerin de ülkeyi terk etmeleri gerektiğini kaydetmişti.

Açıklamada, öğrencilerin yasal statülerinin korunması için kısmen ya da tamamen yüz yüze eğitim veren diğer üniversitelere geçmeleri gerektiği ifade edilmişti.

Trump yönetiminin bu kararı büyük yankı uyandırmış, 17 eyalet, başkent Washington DC ve 40'tan fazla yüksek öğrenim kurumu kararın iptali için dava açmıştı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, devlete, ay yıldızlı bayrağa, millete, milli irade ve demokrasiye hainlik edenlerin, karşısında her daim güçlü Türk milletini bulacaklarını belirterek, "Yeter ki bizler kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi, milli ve manevi değerlerimizi, geleceğimize ilişkin ümit, inanç ve heyecanımızı diri tutalım." dedi.
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