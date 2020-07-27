Son dakika... Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, koronavirüse yakalandı.

ABD basını, O'Brien'ın evinde kendisini karantinaya aldığını bildiriyor.

Halihazırda 4 milyon 234 bini aşkın vakanın kayıtlara geçtiği ABD, dünya üzerinde en çok pozitif testin görüldüğü ülke. Aynı zamanda en çok can kaybı da ABD'de, 146 bin 935 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi.