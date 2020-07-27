27.07.2020 - 16:06 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı koronavirüse yakalandı
Dünyada en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de, Robert O'Brien'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, koronavirüse yakalandı.
ABD basını, O'Brien'ın evinde kendisini karantinaya aldığını bildiriyor.
Halihazırda 4 milyon 234 bini aşkın vakanın kayıtlara geçtiği ABD, dünya üzerinde en çok pozitif testin görüldüğü ülke. Aynı zamanda en çok can kaybı da ABD'de, 146 bin 935 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi.