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19.01.2021 - 03:18 | | AA

Son dakika: Trump'tan giderayak flaş hamle: Seyahat yasaklarını kaldırdı

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Şengen bölgesi, İngiltere, İrlanda ve Brezilya'ya covid-19'dan dolayı seyahat yasağını, 26 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırdı.

Son dakika: Trump'tan giderayak flaş hamle: Seyahat yasaklarını kaldırdı

Trump, 2020 Mart ayında Şengen bölgesinde yer alan Avrupa ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İrlanda ve Brezilya'dan ABD'ye seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarına getirilen seyahat yasaklarına ilişkin yeni bir karara imza attı.

Yasağın kaldırılmasına yönelik imzaladığı genelgede Trump, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), 26 Ocak'tan itibaren dış hatlardan seyahat eden tüm yolculardan "negatif" Kovid-19 test sonucu isteyeceğini anımsattı.

CDC'nin bu uygulamasının, sağlık açısından güvenliğin sağlanması adına yeterli olduğunu belirten Trump, bu tarihten itibaren söz konusu ülkelere yönelik yasakların da kalkacağını kaydetti.

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