Son dakika... Trump'tan giderayak skandal karar! O isimler affetti

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresinin son ayına girerken, 15 kişiye af, 5 kişiye de ceza indirimi sağlayan başkanlık kararını açıkladı.

Başkan Trump'ın affettiği isimler arasında, 16 Eylül 2007 tarihinde Irak'ın başkenti Bağdat'taki Nisur Meydanı'nda 17 sivilin öldürülmesi olayında adı geçen ve güvenlik şirketi "Balckwater" mensubu Nicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty ve Dustin Heard de yer aldı.

Yargılandıkları mahkemelerde uzun süreli hapis cezaları alan 4 eski paralı askerin affedilmesine sosyal medyadan tepki gösterildi.

Tepki gösteren çok sayıda kişi, Irak'taki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına büyük haksızlık yapıldığını belirtti.

Tepki yağdı

Eski İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu Direktörü Sarah Leah Whitson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ali adlı Iraklı çocuğu örnek göstererek, "Ali için adalet yok, sonra da bizden neden nefret ediyorlar diye soruyoruz?" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu haberi paylaşan Wall Street Journal gazetesi muhabiri James Grimaldi ise, "Trump bugün eski Blackwater çalışanlarını affederken, olaya bakan savcı saldırıda masum erkek, kadın ve çocuklara karşı nasıl sınırsızca silah kullanıldığını söylemişti" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Blackwater için çalışıyorlar

2007 yılında özel güvenlik şirketi Blackwater için çalışan 4 eski paralı asker, daha sonra yapılan yargılamalar sonucunda "kasten adam öldürmek" dahil çeşitli suçlamalardan uzun süreli hapis cezaları almıştı.

2015 yılında açıklanan karara göre, katliamda tetiği çeken ilk kişi olarak kayıtlara geçen Slatten ömür boyu hapis, diğer 3 kişi ise 30'ar yıl hapis cezası almıştı. Kararı temyize götüren Slatten'ın cezası, 2019 yılında sona eren davada onanmıştı.

Blackwater, ABD Dışişleri Bakanlığı personelini Irak'taki ayaklanmaların olduğu savaş bölgelerinde korumak amacıyla Amerikan hükümeti tarafından kiralanmıştı.

16 Eylül 2007'deki olayda Amerikan personelini koruyan Blackwater askerleri, "bir intihar bombacısının konvoya yaklaştığını" sandıklarını belirterek, 19 yaşındaki Iraklı sürücü Ahmed Haithem Ahmed Al Rubia'yı başından vurarak öldürmüş, hemen ardından büyüyen olayın sonucunda toplam 17 sivil hayatını kaybetmişti.

Olay tüm dünyada geniş yankı bulurken, katliamın ardından Blackwater'ın Irak'taki çalışma izni sonlandırılmış, şirket ise ismini değiştirmişti.

BUGÜNKÜ DİĞER AFLAR

Trump ayrıca, Rusya'nın 2016 başkanlık seçim sürecine müdahalesine yönelik açılan soruşturmada suçunu kabul eden eski danışmanı George Papadopoulos'u affetti.

Rusya soruşturmasında tutuklanan ilk eski Trump danışmanı olan Papadopoulos, Twitter'da yaptığı paylaşımda Trump'a teşekkür etti ve ekledi: "Bu benim ve ailem için dünyalara bedel!"

Trump, Rusya'nın en zengin kişilerinden German Khan'ın damadı olan ve eski danışmanı Rick Gates ile iletişimi konusunda soruşturmacılara yalan söylediği gerekçesiyle 30 gün hapis cezası alan Hollandalı avukat Alex van der Zwaan'ı da af listesine dahil etti.

Soruşturmada hüküm giyen ilk iki kişiydi

Trump'ın eski danışmanı Papadopoulos, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçim sürecine müdahale ettiğine yönelik açılan soruşturma kapsamında 14 gün hapis, 200 saat toplum hizmeti ve 9 bin 500 dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Ekim 2018'de suçunu kabul eden 33 yaşındaki Papadopoulos, Rus hükümeti ile bağlantılı bazı aracı kişilerle yaptığı görüşmelerin zamanlaması konusunda Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) yalan söylemekle suçlanıyordu.

Papadopoulos, Özel Savcı Robert Mueller'in açtığı soruşturma kapsamında suçunu kabul edip anlaşma yoluna giden ilk kişi olmuştu.

Ayrıca Papadopoulos, Trump'ın eski kampanya müdürü Paul Manafort ile birlikte çalışan ve aynı soruşturmada hapis cezası alan avukat Alex van der Zwaan'ın ardından hüküm giyen ikinci kişiydi.

Mueller, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini Trump lehine etkilemek amacıyla kampanya sürecine müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmüştü.

Trump ise bu iddiaları reddetmiş ve soruşturmayı "cadı avı" olarak nitelendirmişti.

'Aflar, Mueller'in yanlışını düzeltmeye yardımcı oluyor'

Beyaz Saray tarafından aflara ilişkin yapılan açıklamada ise "Kararları, Mueller ve ekibinin bunca insana yaptığı yanlışı düzeltmeye yardımcı oluyor" denildi.

Trump, geçtiğimiz ay Rusya soruşturması sırasında FBI'a yalan söylediği için iki kez suçunu kabul eden eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'i de affetmişti.

Flynn'e uygulanan af, Demokratlar tarafından kınanmıştı.

Demokrat Parti'de bu hamleyi kınayanların başında ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komistesi Başkanı Jerrold Nadler yer almıştı. Nadler, "Bu af hak edilmemiştir, prensipsizdir ve Trump'ın gittikçe kötüleşen mirasına eklenen bir diğer lekedir" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Cumhuriyetçiler de affedildi

New York'un Cumhuriyetçi Meclis Üyesi Chris Collins ve iki eski Cumhuriyetçi daha af listesinde yer aldı. 70 yaşındaki Collins, güçlü bir Trump taraftarı olarak tanınıyordu.

Trump, kampanya fonlarını kişisel çıkarı için kullanmakla suçlanan Cumhuriyetçi Meclis Üyesi Duncan Hunter hakkında da tam af kararı verdi. Hunter'a yöneltilen suçlama, beş yıla kadar hapis cezasını öngörüyordu.

Başkan Trump, 2018 yılında yardım fonlarını kötüye kullanmaktan mahkum olan 64 yaşındaki Teksaslı eski Cumhuriyetçi Meclis Üyesi Steve Stockman'ın kalan hapis cezasını hafifletti.

Beyaz Saray, Stockman'ın 10 yıllık hapis cezasının 2 yılını cezaevinde geçirdiğini ve kalan cezasını denetimli serbestlik olarak geçireceğini duyurdu. Stockman, 1 milyon dolardan fazla da bir tazminat ödemekle yükümlü olacak.