10.11.2020 - 19:39 | | DHA
Son dakika... Trump'tan 'kazanacağız' mesajı!
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçime dair ilerleme kaydedildiğini ve kazanacaklarını söyledi.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçime dair ilerleme kaydedildiğini ve kazanacaklarını söyledi.
ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ve resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı mağlup olan Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabından 2020 Başkanlık seçimlerine dair açıklama yaptı.
Trump Twitter hesabından "Büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Sonuçları haftaya gelmeye başlayacak. Amerika'yı Yeniden Harika Yap. Kazanacağız" paylaşımında bulundu
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 ) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.