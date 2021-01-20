Son dakika... Trump'tan son dakika golü! Affetti...

ABD Başkanı Donald Trump, bugün görevini Demokrat Joe Biden'a resmen devrediyor.

Trump, görev süresinin son saatlerinde beklendiği gibi birçok ismin bulunduğu bir af kararnamesi imzaladı.

Trump'ın affettiği 70'ten fazla kişi arasında en dikkat çekici isim, eski başstratejisti Steve Bannon. Beyaz Saray'ın Bannon'a af açıklamasında eski başdanışman için 'muhafazakar siyasi hareket içinde önemli bir lider olduğu, zekası ve öngörüleriyle tanındığı' belirtildi.

Steve Bannon, Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasında önemli payı olan ve aşırı sağcıların ana haber kaynaklarından biri olarak görülen Breitbart haber sitesinin editörlüğünü yaparken sivrildi.

Daha sonra Donald Trump'ın seçim kampanyasını yönetti ve ardından Beyaz Saray'da başstratejist unvanıyla bir koltuk sahibi oldu.

Meksika sınırına inşa edilecek duvar için başlatılan bağış kampanyasında toplanan paraların 1 milyon doları Bannon'ın banka hesabında çıkınca, skandal patladı.

Bannon'ın lüks bir yatta gözaltına alınması üzerine 'çok kötü hissettiğini' söyleyen Trump, daha sonra en yakınındaki isimle gemileri yaktı. Ağustos 2017'de Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan Bannon'ın Amerikalı gazeteci Michael Wolff'un 'Fire and Fury-Ateş ve Öfke' adlı kitabındaki bazı ifadeleri, Trump'ı çıldırttı.

Steve Bannon, Trump'ın oğlunun da yer aldığı Rusya konulu bir görüşme için 'vatan hainliği' demişti. ABD lideri ise, yazılı açıklamayla yanıt verdi ve açıklamada her zamanki gibi birçok çarpık bilgi vardı:

"Steve Bannon'ın benim ve başkanlığımla bir ilişkisi yoktur. O kovulduğu zaman yalnızca işini değil, aklını da yitirdi. Steve bir elemandı ve ben hali hazırda, Cumhuriyetçi parti içinde yarışa giren en yetenekli 17 başkanlık adayı olarak tanımlanan grubu eledikten sonra benim için çalışmaya başladı.

Artık kendi başına kaldığı için Steve, kazanmanın benim gösterdiğim kadar kolay olmadığını görüyor. Steve'in, bu ülkenin unutulmuş kadın ve erkekleri tarafından başarılmış tarihi zaferimizdeki rolü çok azdır."

Yabancı düşmanlığı ve cinsiyetçilik eleştirilerinin odağındaki bir haber kuruluşu olan Breitbart'ın yönetim kurulu başkanı olan Bannon, soruşturmada 5 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. Mahkeme, Bannon'ın özel uçak veya gemiyle seyahat etmesi ve yurtdışına çıkması yasaklandı.

DİĞER İSİMLER

Af listesinde rüşvet ve dolandırıcılıkla suçlanan eski Detroit Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick, Google'ın sürücüsüz araç sırlarını çalmakla suçlanan mühendis ve teknoloji girişimcisi Anthony Lewandowski, casuslukla suçlanan İsrail vatandaşı Aviem Sella, ruhsatsız silah ve mermi bulundurmaktan ceza alan 'Lil Wayne' sahne adıyla bilinen rap müzik sanatçısı Dwayne Michael Carter Jr. ve Cumhuriyetçi Partili bazı Kongre üyeleri yer aldı.

Trump, geçen ay da Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesine ilişkin başlatılan FBI soruşturmasında faaliyetleri ele alınan eski seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort ve kampanyada kendisine danışmanlık yapan Roger Stone ile damadı Jared Kushner'in babası Charles Kushner'e af çıkartmıştı.