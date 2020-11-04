Son dakika... Trump'tan zafer konuşması! Şifrelerini Ali Çınar yorumladı

ABD'de oy sayımı sürerken Cumhuriyetçi aday Donald Trump kameraların karşısına geçti. Tek tek kazandıkları eyaletleri sıralayan Trump "Bu durumda bile biz kazandık" mesajını verdi. İsim vermeden Demokratları hedef alan Trump, kazandıkları oyların gasp edilmeye çalışıldığını öne sürdü. Yüksek Mahkeme'ye gideceklerini ve oy sayımının durdurulmasını isteyeceklerini söyledi.

ABD'de seçimi takip eden Dış Politika Analisti Ali Çınar, CNN TÜRK canlı yayınında Donald Trump'ın açıklamalarını değerlendirdi. İşte Çınar'ın gözünden seçim açıklamasının şifreleri:

Trump ailesi içerdeydiler ve Başkan Trump'ı dinlediler. Aslında bir mutluluk havası var tüm ekibinde. Yani 'Biz seçimi kazandık' havasını, mutluluğunu, bir çok eyaleti başarılı şekilde aldığını söyleyen demeçlere rastladık. Bu nedenle Trump 'Kazandım' dedi. Burada soru şu; delegeye göre kazandığı bazı kritik eyaletlerde sisteme eklenmediği için Teksas'a örnek verdi. Ve yüklemeler yapılmadığı için usulsüzlük var diyor. Yüksek Mahkeme'ye gideceğiz demesinin nedenini ise örnekle açıklayayım. Pensilvanya eyaletinde şu anda önde ama Pensilvanya salı günü posta yoluyla oy kullananların cumaya kadar oy kullanabilir hakkını verdi. Trump da 'Seçim bitti aslında. Ben burada öndeyim. Cumaya kadar bu oylar sayılacak, etki edebilir' diyor. Yani posta yoluyla oy vermede usulsüzlükleri örnek gösteriyor. Bir çok kritik eyalette önde ama hala bu posta yoluyla sayımlar cumaya kadar olabileceği için Yüksek Mahkeme yolunu gösteriyor. Açıkçası Yüksek Mahkeme'ye gidilmesiyle çok uzun bir süreç gelebilir. Biden da bu sefer mücadele edecek. Ama dediğim gibi kritik eyaletlerin bir çoğunda Başkan Trump önde. Trump da tek tek eyalet isimleri vererek 'Ben öndeyim zaten' dedi. Ama Yüksek Mahkeme açıklaması ağırlıklı olarak posta yoluyla yapılacak ya da yapılmasını tahmin ettiği usulsüzlükler üzerine diyebilirim.