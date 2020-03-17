Son dakika... Tsunami gibi! Her saniye artıyor

11.45 : Filipinler'de son 24 saatte 45 corona virüs tanısı daha konuldu ve ülkedeki hastaların sayısı 187'ye çıktı. Filipinler'deki Cebu Pasific Havayolları ise, tüm uluslararası ve iç hat uçuşlarını 14 Nisan'a kadar durdurdu.

11.30 : 60 corona virüs hastasından dördünün öldüğü Kuzey Afrika ülkesi Cezayir, camilerde cemaatle namaz kılmayı askıya aldı.

11.00 : İran, aralarında politik suçluların da bulunduğu yaklaşık 85 bin mahkumu geçici olarak serbet bırakıyor.

10.15 : Polonya'da Çevre Bakanı'nda corona virüs görülmesinin ardından tüm bakanlar teste sokuluyor. Başbakan Mateusz Morawiecki de teste tabi tutulacak.

09.20 : Bir diğer Orta Asya ülkesi Kazakistan'daki vakalar bir günde neredeyse ikiye katlandı, hasta sayısının 27'ye ulaştığı bildiriliyor.

08.30 : Dünya üzerinde corona virüsün görülmediği nadir yerlerden biri olan Kırgızistan, yabancıların ülkeye girişini yasakladı.

08.20 : Malezya, güney komşusu Singapur'a geçişleri iki haftal süreyle askıya aldı.

08.00 : Corona virüsün ilk kez görüldüğü yer olan Wuhan kentine geri dönenler, 14 gün karantinada tutulacak. Wuhan'dan kaçan ancak salgının yavaşlamasıyla bölgeye geri dönmek isteyenler, 14 gün kendi kendilerine karantina uygulamak zorunda.

07.25 : Kamboçya'nın komşusu Tayland'da ise bir günde 30 yeni vaka kayıtlara geçti. 177 hastanın olduğu ülkede 11 yeni vakanın bir boks maçıyla bağlantılı olduğu aktarılıyor.





06.10 : Dört aylık bir bebeğin corona virüse yakalandığını dün açıklayan Güney Asya ülkesi Kamboçya, bugün 12 yeni tanı daha konulduğunu bildirdi ve vakalar ikiye katlandı.

05.35 : The Wire dizisiyle adını duyuran ünlü İngiliz aktör İdris Elba'nın corona virüs testi pozitif çıktı. Oyuncu, kendisini karantinaya aldığını Twitter mesajıyla duyurdu.

Elba Twitter hesabından paylaştığı videoda, enfekte bir insanla temas ettiğini fark ettikten sonra test yaptırdığını anlattı.

04.15 : Salgının yayılma hızının hayli yavaşladığı Güney Kore'de son 24 saatte 84 yeni vaka kayıtlara geçti, ülkedeki toplam hasta sayısı 8 bin 320.

04.00 : Meksika'da corona virüs bulaşanların sayısı 53'ten 82'ye çıktı.

03.50 : Orta Asya ülkesi Moğolistan, tespit edilen üç yeni vakanın Güney Kore ve Almanya bağlantılı olduğunu bildiriyor. Almanya'dan gelen hastanın durumu kritik. Moğolistan'da daha önce yalnızca bir tanı konmuştu.





03.15 : Venezuela lideri Nicolas Maduro, son 24 saatte 16 vakanın tespit edilmesiyle toplam sayının 33'e çıktığını açıkladı. Ülke genelinde karantina uygulanacağını ilan eden Maduro, "Bu gerekli, kaçınılmaz ve virüse olan yanıtımız. Kriz henüz başlıyor" ifadesini kullandı.

Nicolas Maduro, Küba'dan tıbbi malzeme ve Çin'den binlerce koronavirüs test kiti geleceği bilgisini de verdi.

03.05 : Güney Amerika ülkesi Kolombiya, sınırlarını 30 Mayıs tarihine kadar kapattı. Kolombiya'da 54 kayıtlı vaka var.

02.40 : Covid-19'un dünyaya yayıldığı Çin'de salgın neredeyse durdu. 21 yeni vakanın bildirildiği ülkede 13 ölüm gerçekleşti. Şimdiye kadar 80 bin 881 insana virüsün bulaştığı Çin'de, 3 bin 226 hasta öldü. Dünya genelindeki vakalar, dün itibariyle Çin'i geçmiş durumda.





02.10 : Can kaybının 93'e çıktığı ABD'de Washington eyaletindeki ölümler artıyor. 48 kişinin corona virüs kurbanı olduğu Washington, en çok can kaybı gerçekleşen eyalet.

00.50 : Orta Amerika ülkesi El Salvador, Meksika'dan gelen Avianca uçağındaki 12 yolcuya uygulanan testin pozitif çıktığını açıkladı. Devlet Başkanı Nayib Bukele, Mexico City yönetimini ülkeye virüslü hasta göndermek ve sorumsuzlukla suçladı.

00.35 : Ülkenin tümünü karantinaya alan Fransa'da 100 bin polis sokaklarda görev yapacak. İçişleri Bakanlığı, 100 bin polis gücünün kontrol noktaları oluşturacağını duyurdu.