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16.07.2020 - 18:42 | | AA

Son dakika... Tunus'ta Başbakan Fahfah'ın istifası kabul edildi

Gelen son dakika haberine göre; Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan İlyas el-Fahfah'ın istifasını kabul etti.

Son dakika... Tunus'ta Başbakan Fahfah'ın istifası kabul edildi

 

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kays Said'in, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'ye, Başbakan Fahfah'ın istifasını aldığı ve kabul ettiğini bildirdiği bir mektup gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in, Gannuşi'ye hükümeti kurmakla görevlendirilecek en ehil kişiyi belirlemek amacıyla istişarelerde bulunulacak parti, koalisyon ve parlamento bloklarının listesini hazırlaması için ikinci bir mektup da ulaştırdığı ve iki mektubun Anayasa uyarınca gönderildiği kaydedildi.

Başbakan Fahfah, istifasını dün Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunmuştu.

Ne olmuştu?

Tunus'taki çok partili koalisyon hükümetinde Başbakan Fahfah hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından çatırdamalar başlamıştı.

Fahfah suçlamaları reddederken koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyi, hükümetten güvenoyunu çekme kararı almıştı.

Farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili de ortak dilekçeyle Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesini talep etmişti.

Fahfah, dün istifasını sunduktan sonra da güç mücadelesini sürdürerek Nahda Hareketinden 6 bakanı görevden almıştı.

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