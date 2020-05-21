Son dakika... Türkiye noktayı koydu: Çok ağır sonuçları olur!

Türkiye'nin sahaya inmesiyle tüm dengelerin değiştiği Libya'da, savaş ağası General Halife Hafter'in peş peşe aldığı darbeler destekçilerinde hayal kırıklığı yarattı.

Paralı askerleriyle Hafter'le aynı cephede yer alan Rusya, stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nün kaybedilmesinin ardından Libya'ya sekiz savaş uçağı gönderdi.

Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Rus uçaklarının Suriye'den geldiğini söylüyor. Hımeymim hava üssünden kalkan en a altı Mig-29 ile iki Su-24, Libya'ya indi.

Türkiye'nin danışmanlık verdiği Libyalı meşru güçler, son günlerde silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Hafter milislerinin kullandığı Rus yapımı beş Pantsir hava savunma sistemini imha etti.



Vatiyye Hava Üssü'nde yok edilen Pantsir'lerden biri.



Sahada bunlar yaşanırken, Rusya'nın yanı sıra Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'ın desteklediği General Hafter Türkiye'yi hedef alan hadsiz tehditler savurdu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise, bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yabancı bir basın yayın kuruluşunda atıfta bulunulan ve darbeci Hafter’e bağlı gayrımeşru milislerin Türk çıkarlarını hava unsurlarıyla hedef alacağı yönündeki açıklamanın Libya’nın doğusunda dış destekle yeni savaş uçakları konuşlandırılmasından sonra yapılması dikkat çekicidir" denildi:

"Hafter’e bağlı unsurların son dönemde sahada yaşadığı kayıpların hezeyanının bir yansıması olan bu açıklama, darbeci Hafter’in ve destekçilerinin Libya’daki ihtilafı tırmandırma niyetinde olduklarının en açık göstergesidir. Bu vesileyle, Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "Libya'daki Türk hedeflerine Hafter güçleri saldırı başlatırsa sert karşılık veririz" ifadesini kullandı.

Fransız basını: Türk ordusu yenilgiye uğrattı

Libya'da son günlerde şiddetlenen çatışmalar, dünya medyasının da ilgisini çekiyor. Fransız L'Opinion gazetesi, gelişmeleri 'Libya: Türk ordusu Paris'in dostu Hafter'i ciddi yenilgilere uğrattı' başlığıyla duyurdu.

Haberde, Fransa tarafından desteklenen Hafter'in son günlerde siyasi olarak zayıflatabilecek birçok yenilgi aldığı belirtildi.

Rus yapımı dört Pantsir hava savunma sisteminin Türk ordusu sayesinde imha edildiğine dikkati çekilen haberde, "Türkiye'nin Libya'da aralıkta başlayan askeri müdahalesi sahadaki durumu değiştirdi ve yaklaşık bir yıldır başkentin eteklerinde ayaklanan Hafter güçlerinin saldırısına son verdi" denildi.

Haberde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda olduğu gibi Libya'da da SİHA'lar kullandığı kaydedildi. Bu SİHA'ların performanslarının yüksek olduğunun altı çizilen haberde, Libya'da Türk ordusunun NATO veya Rusya benzeri modern bir ordu gibi faaliyet gösterdiği belirtildi.