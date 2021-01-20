Son dakika... Türkiye: Yunanistan'ın İyon kararı Ege Denizi'ni etkilemez!

Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası’nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi’ni hiçbir şekilde etkilememektedir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularını genişletmesini öngören yasa tasarısı ülke meclisinde milletvekillerinin oyuna sunuldu.

Ülkenin söz konusu deniz bölgesindeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmasını öngören tasarı yapılan açık oylama sonucu kabul edildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, oylama öncesi mecliste yaptığı konuşmada, ülkesinin kara sularını genişletme hakkı olduğunu savunarak, bu konuya ilişkin adımları uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uyumlu şekilde attıklarını ileri sürdü.