Türkiye'den provokatör Yunan vekil için flaş açıklama: Takip ediyoruz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgar mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) liderlerine genişleme politikalarını gözden geçirmelerini tavsiye eden bir mektup yollamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Bugün üyesi olmasak da Avrupa'nın bir parçasıyız. Avrupa'nın güvenliği, istikrarı, kalkınması bizim için önemli." dedi.

Çavuşoğlu, AB'nin küresel aktör olmak istediğine işaret ederek, kendi içinde tartışmaları olduğunu, şu ana kadarki politikalarında eksiklikler barındırdığını söyledi.

AB'nin mevcut politikalarını gözden geçirip bir yenilenme sürecine gitme arzusunda olduğunu da belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu durum, başta aday ülkeler olmak üzere bazı ülkeleri memnun ediyor, bazılarını ise memnun etmiyor. Ama kimin ne kadar memnun olduğu değil, bu politikaların başarılı olup olmadığı önemlidir. Özellikle genişleme politikası konusunda bocalayan, karar veremeyen, Fransa'nın da yeni teklifleriyle daha karmaşık hale gelen AB'nin bu genişleme politikasının, gerçek anlamda gözden geçirilmesi gerekiyor. İş birliğimizi ve bölgesel konulardaki görüşmelerimizi içeren bir mektup gönderdim."

Irkçı Yunan milletvekilinin AP'de Türk bayrağını yırtması

Çavuşoğlu, AP Genel Kurulunda Türk bayrağının yırtılması eylemine ilişkin, "Bu ırkçı parlamenterin şanlı bayrağımıza tavrı elbette kabul edilemez." ifadesini kullandı.

AP'nin söz konusu ırkçı milletvekiline yaptırım öngören bir süreç başlattığı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, Yunan yetkililerin söz konusu ırkçı milletvekili hakkında yaptığı "neo-Nazi" tanımına katıldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hangi ülkeden olursa olsun, ırkçı, kendisinden başka herkese karşı nefret duyan, hoşgörüsü olmayan akımlarla, eğer biz sorumlu kişiler olarak mücadele etmezsek ortak değerlerimiz aşınmaya devam eder. Bugün İslam düşmanlığı ya da Türk düşmanlığı ön plandadır ancak unutmayalım ki aynı ırkçılar, Yahudi düşmanıdır. Diğer etnik kökenlerden olanlardan da nefret ediyorlar. Bunu tersine çeviremezsek bu Avrupa'nın geleceği için felaket olur."

Avrupa'da ırkçı partilerin Avrupa kurumlarını da kökten sarsmaya başladığını belirten Çavuşoğlu, AP gibi kurumların bile bu kişilerin baskısı altında ortak değerleri savunamaz hale geldiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, dünkü çirkin olayın bir dönüm noktası olabileceği değerlendirmesini yaparak, konunun takipçisi olarak gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Vuhan'dan vatandaşların tahliyesi

Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarının tahliye sürecine ilişkin bilgi veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Vuhan kentinde 34 vatandaşımızın yaşadığını tespit ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sağlık Bakanlığıyla yakın iş birliğiyle, Milli Savunma Bakanlığımızın da desteğiyle çalışmalarımızı sürdürdük, uçak tedariği dahil gerekli hazırlıklarımızı yapmıştık. Bizzat benim de konuştuğum Türk vatandaşları oldu. Biz hazırlıklarımızı yaptık, Çin'in bir karar vermesi gerekiyordu. Sonunda uçağımız kalktı. Vatandaşlarımızı oradan getireceğiz."

Çavuşoğlu, 34 Türk vatandaşıyla, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 de Arnavutluk'tan olmak üzere toplam 49 kişinin bu uçakla Vuhan'dan alınıp Türkiye'ye getirileceğini kaydetti.

Türkiye'ye geldikten sonra karantina dahil gerekli sağlık tedbirlerinin alındığını vurgulayan Çavuşoğlu, uçağın en kısa sürede bu görevi tamamlayacağını söyledi.