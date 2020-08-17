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17.08.2020 - 13:01 | | AA

Son dakika... Türkiye'den Libya'ya çıkarma! Akar ve Güler Trablus'ta...

Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek için Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.

Son dakika... Türkiye'den Libya'ya çıkarma! Akar ve Güler Trablus'ta...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler'in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru Libya Hükümeti'nin Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve diğer Türk ve Libyalı yetkililer tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından, Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gitti.

Bakanlar depremi simülasyonda böyle yaşadıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul'da "Afet Eğitim Merkezi" açılış törenine katıldı. Program sonunda Soylu ve Kurum simülasyon merkezinde depremi yaşadı. Bakanlar eğilerek depremin sona ermesini bekledi.
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